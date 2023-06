Silvio berlusconi, proprio lei esclusa dall’eredità: non prenderà nulla

Prime indiscrezioni sulla recente scomparsa dell’ex Premier Silvio Berlusconi e sulla sua eredità: il nome della grande esclusa.

La notizia della scomparsa di Pier Silvio Berlusconi è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti. Nonostante le prime avvisaglie lo scorso mese di aprile, tutti speravano in un epilogo diverso da quello che poi è arrivato in queste ore.

Un addio difficile per tutti a partire dai suoi sostenitori e da coloro che hanno sempre seguito la sua carriera nel mondo sportivo, politico ed imprenditoriale. Senza dubbio la sua scomparsa è però motivo di grande dolore soprattutto per la sua famiglia allargata.

Figli, nipoti e la sua compagna che dovranno adesso affrontare anche alcune questioni spinose come quella relativa alla sua eredità.

Silvio Berlusconi, l’eredità alla sua grande famiglia: chi resta fuori

Lo storico leader di Forza Italia non ha mai nascosto il suo profondo legame con le sue origini, i suoi genitori e non solo. Negli anni ha sempre con orgoglio parlato della sua grande famiglia e dei suoi cinque figli ossia Marina, Pier Silvio, Luigi, Barbara ed Eleonora. Inoltre ha parlato con amore di tutti i suoi 16 nipoti ed anche del suo primo pronipote e figlio di Lucrezia Vittoria, primogenita di Pier Silvio Berlusconi.

Una grande famiglia a cui deve poi essere aggiunto il nome di Marta Fascina ossia la sua ultima compagna e presente al suo capezzale fino alla fine. Tra di loro dovrà quindi essere divisa l’eredità miliardaria di Berlusconi anche se è difficile prevedere i prossimi step in tal senso. In questa storia però sembrerebbe esserci una piccola certezza ossia l’esclusione di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin, chi è la grande esclusa: i dettagli

Come abbiamo già detto, l’eredità di Berlusconi sarà senza dubbio divisa tra tutti i membri della famiglia. Chi però rischia di non ricevere nulla è appunto Silvia Toffanin. La nota conduttrice è infatti la compagna di Pier Silvio Berlusconi dal lontano 2002 ma non è sua moglie, almeno non per quanto concerne il punto di vista legislativo.

La conduttrice ha però dato alla luce due nipoti dell’ex premier ossia Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015. La Toffanin rischia quindi di non ottenere nulla dall’eredità di suo suocero mentre sia Pier Silvio che i loro figli potranno ricevere una parte dell’ingente patrimonio del nonno. Per saperne di più bisognerà però attendere i prossimi sviluppi che arriveranno nel corso dei prossimi giorni.