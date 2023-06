Addio Miguel Bosè, l’Italia al completo piange il grande talento: non ce l’ha fatta | È scomparso così

Italiani in pensiero per le sorti del noto cantante di origini spagnole Miguel Bosè: adesso è davvero scomparso nel nulla.

Miguel Bosè è un noto artista, cantante e showmen di origini spagnole ma che negli anni ha conquistato anche il pubblico italiano con la sua musica. Un successo che negli anni è divenuto poi anche di livello internazionale.

Questo ha spinto una nutrita fetta di pubblico ad affezionarsi a lui e seguire con interesse tutti i progetti a cui ha preso parte nel tempo. Di conseguenza i suoi numerosi fan in questi mesi sembrano essere preoccupati per le sorti del noto artista.

Da diverso tempo infatti il cantante è sparito dalle scene e non è dato sapere se tornerà ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Miguel Bosè, la sua carriera tra luci ed ombre: tutti i dettagli

Il noto artista spagnolo ha trascorso tutta la sua infanzia in compagnia di nomi illustri della musica, del cinema e del teatro a livello internazionale. Da loro ha senza dubbio tratto ispirazione ed insegnamenti che gli sono poi serviti durante tutta la sua carriera. I suoi primi passi li ha mossi in Spagna ma presto ha raggiunto il grande successo anche in Italia grazie a brani divenuti celebri.

Negli anni ha preso parte al Festivalbar e per ben tre volte ha anche vinto. Inoltre ha lavorato dietro le quinte di numerosi format italiani e tra questi anche una edizione del Festival di Sanremo. Infine ha partecipato come coach di una delle squadre durante una edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Tutti progetti quindi di grande successo anche se intervallati da 10 anni di assenza dalle scene come sta succedendo anche adesso.

Miguel Bosè, gli ultimi progetti: cosa fa oggi

Non è quindi la prima volta che in Italia si perdono le tracce del cantante. Questa volta però si tratta di una pausa solo dalle scene italiane perché in realtà il cantante al momento è a lavoro su alcuni progetti. Di recente ha infatti fatto il suo debutto in qualità di regista a teatro.

Inoltre, ha pubblicato un album da solista ed ha anche dato in stampa un suo libro autobiografico con aneddoti, storie e retroscena sconosciuti ai più. I suoi fan possono quindi tirare finalmente un vero e proprio sospiro di sollievo. Al momento il noto artista spagnolo naturalizzato italiano è lontano dalle scene ma comunque a lavoro dietro le quinte.