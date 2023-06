Gerry Scotti, a Caduta Libera succede la tragedia: picchiato a sangue dai concorrenti | Urla di dolore

Gerry Scotti ha pubblicato alcune immagini inaspettate sul dietro le quinte del format Caduta Libera: lo hanno aggredito!

Il conduttore Gerry Scotti è un volto storico di casa Mediaset ma soprattutto una presenza fissa per il pubblico di Canale 5. Non a caso i vertici della rete televisiva hanno deciso di assegnare a lui la fase pre serale di questa stagione estiva che sta per prendere il via.

Scotti sarà quindi al timone di una nuova serie di puntate con il format Caduta Libera previste ancora una volta dal lunedì alla domenica a partire dalle 18.50 e fino all’appuntamento delle 20 con l’informazione del TG5.

Dal dietro le quinte di questa nuova edizione è però emerso in queste ore un clamoroso retroscena ossia i dettagli di una aggressione in piena regola al conduttore e padrone di casa.

Caduta Libera, il ritorno di Gerry Scotti: il retroscena shock

Lo scorso mese di gennaio, la rete televisiva Mediaset ha messo in pausa Caduta Libera per la messa in onda della nuova edizione di Avanti un altro con Paolo Bonolis al timone. Una pausa momentanea però per l’appuntamento con Gerry Scotti che sarà quindi una presenza costante questa estate. Torneranno a mettersi in gioco i concorrenti chiamati a risolvere alcuni cruciverba.

Se il concorrente di turno commette un errore o non trova la soluzione giusta a quel punto viene “botolato”. Una caratteristica di questo gioco che ha sempre attirato grande curiosità nei telespettatori. Di recente Scotti ha cercato quindi in qualche modo di rivelare cosa si nasconde sotto la botola ma non è stato fortunato a causa appunto di quanto accaduto dietro le quinte.

Gerry Scotti, il retroscena sul dietro le quinte: le immagini

Il noto conduttore e volto storico di Canale 5 ha in questi giorni pubblicato un video particolare attraverso il suo profilo Instagram. Nelle immagini si vede Scotti che annuncia al suo grande pubblico: “Ho deciso di infrangere uno dei massimi taboo della mia vita lavorativa. Ho deciso mostrarvi dove cascano i concorrenti qui a Caduta Libera quando cadono nella botola“. In un secondo momento si vede il conduttore entrare dietro le quinte per poi essere aggredito: “Stavo scherzando, aiuto…aiuto!“.

Si è trattato quindi di uno scherzo ai danni del pubblico, di un simpatico siparietto e non è quindi accaduto niente di grave al conduttore. Gli utenti social hanno apprezzato particolarmente il siparietto organizzato da Scotti ed hanno sottolineato di essere felici del suo ritorno in televisione.