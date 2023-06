Addio Silvio Berlusconi, è morto per questo motivo: purtroppo non hanno potuto fare nulla | Esce la verità

Tutti i retroscena sulla recente notizia della scomparsa dell’ex Premier Silvio Berlusconi: le cause della sua morte.

La notizia è arrivata in queste ore ed ha lasciato tutti senza parole: in quel di Milano e all’età di 86 anni si è spento Silvio Berlusconi, ex Premier, noto imprenditore, ex proprietario del Milan e leader del partito Forza Italia.

Una scomparsa che senza dubbio segna una pagina importante della storia italiana e che lascerà un grande vuoto in tutti i campi. A diverse ore dall’annuncio della sua morte arrivano i primi dettagli su questi ultimi mesi ma soprattutto sulle sue ultime ore di vita.

Una battaglia lunga e complessa quella che si è visto costretto a combattere negli ultimi mesi ma vediamo il tutto nei dettagli.

Silvio Berlusconi, gli ultimi mesi in ospedale: il ricovero

Le prime avvisaglie di un problema di salute grave per Silvio Berlusconi si sono registrate nel mese di aprile. L’ex Premier ha infatti trascorso più di un mese presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dopo la scoperta di una malattia ematica ossia una forma di leucemia che ha costretto Berlusconi a tutta una serie di chemioterapie. I primi giorni di aprile, il leader di FI li ha trascorsi in terapia intensiva salvo tornare poi piano piano alla normalità.

Lo scorso 19 maggio sono poi arrivate le prime dimissioni e il tanto atteso ritorno a casa che per diversi giorni ha riacceso una speranza nei suoi familiari e nei suoi sostenitori. Lo scorso venerdì 9 giugno è poi arrivato il nuovo ricovero, l’ultimo prima della notizia della sua scomparsa ma vediamo come sono stati i suoi ultimi giorni.

Addio a Silvio Berlusconi, le sue ultime ore di vita: i dettagli

La notizia del secondo ricovero di Berlusconi era stata accolta con ansia dai suoi sostenitori anche se doveva essere un ricovero per accertamenti, per esami programmati giorni prima. Non a caso, il leader di Forza Italia ha trascorso i suoi giorni in un reparto di degenza ordinaria nonostante alcuni valori anomali dei globuli bianchi.

La situazione è a quanto pare però drasticamente cambiata nella notte e alle nove di questa mattina sono arrivati al suo capezzale tutti i suoi figli, Marta Fascina e poi il fratello Paolo ossia tutti coloro che sono stati al fianco del presidente nei suoi ultimi mesi di vita. Erano tutti presenti al suo fianco quindi quando è arrivata la notizia ufficiale della scomparsa di Berlusconi.