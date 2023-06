Silvio Berlusconi è morto: il “Cavaliere” ci lascia a 86 anni

Silvio Berlusconi è morto, a 86 ci lascia il cavaliere, con lui se ne va un pezzo di storia della politica e dell’imprenditoria italiana

Silvio Berlusconi ci ha lasciato, purtroppo a 86 anni il suo fisico non ha retto l’ennesima problematica, che piaccia o no è stato una parte fondamentale della storia Italiana. Un uomo poliedrico, che ha cambiato il paese in cui viviamo. Il triste annuncio arriva dalla terapia intensiva dell’ospedale San raffaele dov’era ricoverato.

L’imprenditore

La sua carriera lavorativa è stata tra le più lunghe e blasonate di tutta la storia imprenditoriale Italiana. Cominciò tutto lavorando sulle navi da crociera, come cantante e intrattenitore insieme all’amico di sempre Fedele Confalonieri. Ben presto però si inserì nel mercato immobiliare come agente. Ben presto, grazie alla sua astuzie e intraprendenza però fondò la Cantieri Riuniti Milanesi Srl insieme al costruttore Pietro Canali. Il primo acquisto fu un terreno a Milano, il tutto grazie al banchiere Carlo Rasini storico capo del padre.

Da lì la strada fu tutta in discesa, riuscendo ben presto a diventare, grazie a grandi colpi imprenditoriali, una delle realtà più forti sul mercato delle costruzioni, la coronazione più grande fu la costruzione di Milano 2.

Nel tempo la sua risma di attività crebbe a vista d’occhio fino a quando fondò Mediaset, azienda televisiva che ancora oggi primeggia nel nostro paese. In tutto ciò si annoverano anche la proprietà del Milan, Standa e Mondadori, solo per citare le più conosciute.

La politica

Alla fine del 1993 arriva la discesa in politica, andando a riempire il vuoto lasciato da Tangentopoli. Nel ’94 arriva la fondazione del nuovo partito di centrodestra Forza Italia, alla guida del nuovo partito creò 4 governi e ricoprì 3 volte la carica di Presidente del Consiglio.

La morte

Il triste annuncio arriva così, dopo le notizie del ricovero degli scorsi giorni purtroppo si è spento a cause delle complicazioni della polmonite che l’ha colpito. Sicuramente lascerà un grande vuoto nel cuore di tutti i suoi sostenitori. Noi dal nostro canto ci uniamo al cordoglio della famiglia e diamo le nostre più sentite condoglianze.