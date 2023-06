Maelle, figlia di Antonella Clerici, oggi è diventata una ragazza: eccola qui prima di andare agli esami | Irriconoscibile

La conduttrice Antonella Clerici ha pubblicato una foto recente della figlia Maelle sui social: eccola alle prese con gli esami.

Antonella Clerici dal punto di vista professionale ha senza dubbio messo a segno tante vittorie e grandi successi. Nella sua lunga carriera è stata e continua ad essere uno dei volti più apprezzati dai vertici della Rai ed allo stesso tempo più amati dal pubblico.

La conduttrice può quindi dirsi soddisfatta ma non solo sotto l’aspetto lavorativo. Nella vita della Clerici vi è infatti un altro successo e forse il più importante ossia la sua unica figlia Maelle.

Di recente la conduttrice ha pubblicato una foto di sua figlia sui social con un messaggio carico di emozioni ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Antonella Clerici, la nascita di Maelle: quanti anni ha oggi

Nella vita della conduttrice di casa Rai vi sono stati tanti grandi ed importanti amori. Uno su tutti però le ha regalato la gioia più grande e si tratta della sua relazione con Eddy Martens. La loro storia è finita diversi anni fa ma è stata senza dubbio intensa ma soprattutto ha permesso alla conduttrice di diventare madre per la prima volta. Dalla loro relazione nel 2009 è nata infatti Maelle, l’unica figlia della Clerici.

Una grande gioia ma soprattutto il più grande amore della conduttrice che proprio di recente è tornata sui social per pubblicare una foto di Maelle che oggi ha 14 anni. La Clerici ha deciso di mandare alla ragazza un messaggio emozionante in vista di un traguardo per lei molto importante ma vediamo quanto scritto dalla conduttrice.

Antonella Clerici, il messaggio per Maelle: il suo primo traguardo

La nota conduttrice ha postato su Instagram una foto di Maelle seduta sul pavimento ed intenta a controllare il suo cellulare. Lo scatto è accompagnato dal seguente messaggio: “Notte prima degli esami. 3 media…tra poco il liceo…Sembra ieri ed invece sei una ragazza fantastica, pronta a spiccare un altro volo…La mia Maelle“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Periodo di esami quindi per la figlia della conduttrice a cui centinaia di utenti social, alcuni anche volti particolarmente noti, hanno deciso di fare il loro in bocca al lupo. La foto ha però attirato l’attenzione di tutti anche per un altro particolare che non è passato a quanto pare inosservato. Nello scatto non solo Maelle conferma di essere ormai una vera adolescente ma soprattutto sembrerebbe essere adesso un mix perfetto dei due genitori.