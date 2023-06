La riconoscete? Ieri era solo una ragazza acqua e sapone, oggi riempie le pagine dei giornali

Il tempo passa anche per i personaggi storici dello spettacolo: qui era molto giovane, ma stava già cavalcando l’onda del successo.

Una ragazza semplice, che con il suo sorriso e la sua spontaneità è riuscita sin da subito a conquistare il cuore delle persone che l’hanno seguita sin dai suoi esordi negli anni ‘90.

Oggi è una famosissima conduttrice e attrice che ha avuto l’onore di recitare nelle più celebri pellicole, ma anche di condurre programmi come Zelig su Canale 5 e Crozza Italia su la7. Durante il suo esordio in realtà, spopolò nel panorama musicale grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai, programma che la fece conoscere quando aveva solamente 15 anni.

Un talento che iniziò grazie alla sua vocazione per la danza, ma che la portò da lì a poco a conquistare la scena in diversi ambiti televisivi, finendo da quello più recente come giudice di alcuni noti talent show.

In molti avranno già capito di chi stiamo parlando, altri stanno ancora facendo fatica. L’ultimo indizio forse, potrebbe essere quello decisivo. Nel 2017 infatti, le pagine dei giornali non facevano altro che parlare di lei e di quella ipotetica relazione d’amore con il famosissimo cantante di origini udinesi che ha vissuto l’intera infanzia a Brescia. Una storia iniziata nel 2017, ma che si ufficializzò solamente due anni dopo. Ora avete capito di chi si tratta?

La ragazza acqua e sapone che ha conquistato il mondo dello spettacolo

Oggi parliamo proprio di lei, la famosissima Ambra Angiolini, una donna che a 46 anni vanta già una carriera trentennale. Con il passare del tempo è ancora più bella dei suoi esordi, ma ha conservato quel volto acqua e sapone che l’ha sempre contraddistinta.

La scorsa settimana è arrivato il comunicato ufficiale nella pagina Instagram del programma, dove viene annunciata la sua partecipazione come giudice nella nuova stagione 2023 di XFactor. I suoi follower hanno accolto la notizia con un grande entusiasmo, riservandole numerosi commenti d’affetto. In queste ore inoltre, Ambra Angiolini ha condiviso un post, con allegata una dedica in merito alla battaglia della genitorialità per le coppie omosessuali.

Nel post si legge: “Nella gentilezza, nel rispetto, nel giurarsi eleganza eterna , nel tanto sentire il cuore degli altri, , nell’alleanza, nelle mamme e nelle mumme… in questa famiglia io ci credo #gay #gaypride. Nell’ultima foto − (che la ritrae insieme ai genitori) – , ho messo chi ha contribuito a farmi diventare la “principessa del lip-sync” e di ogni diritto da rivendicare #lgbtq”. In questi mesi infatti, si stanno tenendo diverse manifestazioni del Gay Pride 2023, con diverse date in tutta Italia. Ambra è sempre stata una grande sostenitrice dei diritti per la società LGBT, non a caso è stata presente a diverse manifestazioni, tra cui in vesti di madrina nel 2000.