Tiberio Timperi, la tragedia comunicata in diretta tv: “È morto”

Il noto giornalista ha rivelato un evento drammatico che l’ha travolto in maniera significativa: la grande perdita.

Tiberio Timperi è uno dei volti più familiari della tv italiana. In questi anni l’abbiamo visto anche nei panni di attore in diverse sitcom, ma ad oggi è il padrone di casa indiscusso di Uno mattina in famiglia, programma che dal 2019 conduce in maniera continuativa insieme a Monica Setta e da due anni anche con Ingrid Muccitelli.

In questi giorni Timperi è sotto la lente d’ingrandimento a causa del botta e risposta avvenuto con il collega Gianni Ippoliti durante la puntata del 11 giugno. L’accaduto riguarda proprio una messa in onda di Uno mattina in famiglia, che ogni giorno intrattiene milioni di persone, tra fatti di cronaca, informazione e momenti divertenti.

Tuttavia, in questo momento storico dove la violenza sulle donne è una tematica molto complessa da affrontare, Ippoliti nella sua rubrica ha parlato di un uomo che accompagna gratuitamente le donne vittime di violenza all’ultimo appuntamento. Il modo con cui il collega ha affrontato l’argomento – passando successivamente alla separazione tra Bonolis e Bruganelli – ha generato una chiara tensione in studio, tanto che Tiberio Timperi ha iniziato a sbuffare in segno di disapprovazione. I due a quel punto si sono lasciati andare a diverse battute, che hanno portato all’uscita di Ippoliti dallo studio.

In questo periodo dove Timperi è sotto gli occhi attenti del pubblico, ricordiamo che non è la prima volta che l’uomo ha fatto parlare di sé. Il conduttore è sempre al centro dell’attenzione, anche quando il 5 febbraio 2023 è stato costretto a condurre il programma da casa, con il supporto del display video e l’aiuto delle colleghe Ingrid Muccitelli e Monica Setta dallo studio. Il giornalista in quel periodo aveva contratto il Covid, e in un post su Instagram aveva dichiarato scherzando: “Sono anni che sostengo l’importanza di andare in onda da casa visto il titolo del programma, In Famiglia. Finalmente ce l’ho fatta. Poi conclude: Non solo penso positivo ma lo sono anche. Al Covid…”. Timperi scherza sull’accaduto, ma in realtà non è stato sempre così. Qualche tempo fa, comunica la tragedia in studio.

Il triste lutto di Tiberio Timperi

“È morto per coronavirus. Questa è una battaglia”, annunciò il conduttore visibilmente provato. La rivelazione arrivò in diretta tv, dove Timperi comunicò al pubblico di Uno Mattina in Famiglia, di aver subito una grave perdita che l’ha segnato nel profondo.

Durante la puntata il conduttore si lasciò andare: “Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda, che ha contribuito a fare grande questa azienda, Umberto Forcella, un dirigente. La Rai è una grande Famiglia e il nostro programma, appunto, si chiama “In Famiglia”. A portare via il collega purtroppo, è stato il Covid-19.

La perdita risale al periodo in cui la pandemia era nel picco delle sue forze. Per fortuna adesso la malattia è meno aggressiva, ma l’uomo non dimenticherà mai la sofferenza di quel periodo, che in un modo o nell’altro, ha segnato la vita di tutti noi.