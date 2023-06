Maria De Filippi, la decisione è spietata: lo ha fatto fuori senza pietà

Decisione a sorpresa dietro le quinte di un noto format della conduttrice Maria De Filippi: mandato via senza alcuna possibilità.

Maria De Filippi è da diversi anni la padrona di casa di format di grande successo e che ogni anno la rete televisiva Mediaset decide di confermare. Alcuni di questi programmi vedono la conduttrice in studio e quindi direttamente protagonista.

In alcuni casi, la De Filippi lavora invece dietro le quinte e segue quindi con attenzione tutta la fase di lavoro: dalla produzione alla messa in onda. Inoltre prende da sempre lei anche quelle decisioni che sono poi le più difficili ossia se e come mandare via qualcuno.

Una possibilità che di recente si è concretizzata e stiamo parlando di un volto noto al pubblico di Canale 5 silurato proprio dalla conduttrice. Vediamo nel dettaglio di quale format parliamo e chi ha perso il suo posto di lavoro.

Maria De Filippi, caos dietro le quinte di un noto format: i dettagli

In questi giorni hanno a quanto pare preso il via i casting di ben due programmi della De Filippi e destinati a fare ritorno a settembre. Gli autori sono infatti alle prese con i primi ballerini e cantanti pronti a mettersi in gioco ad Amici. Inoltre, la produzione di Uomini e Donne sta vagliando con attenzione già adesso i nomi dei prossimi tronisti e dei corteggiatori.

Inoltre, in queste ore si sono messi in viaggio anche i protagonisti del format Temptation Island che prenderà il via tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio. Il ritorno del reality dopo un anno di stop si sta però rivelando più movimentato del previsto a causa dell’ultimo colpo di scena ossia l’esclusione all’ultimo minuto di Gianluca Costantino.

Temptation Island, colpo di scena alla partenza: fatto fuori

Alcuni giorni fa diversi esperti di gossip hanno segnalato il nome di Gianluca Costantino come tentatore della nuova edizione del noto format di casa Mediaset. In pochi minuti la notizia è diventata virale ed a quanto pare questo non è piaciuto alla produzione del programma. Stando a quanto riferisce l’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’ex gieffino sarebbe stato escuso dal programma pochi giorni prima della partenza.

Non è dato sapere se sia stato il diretto interessato a mettere in giro la voce della sua partenza per Temptation o se siano state terze persone a farlo. In entrambi casi, Maria De Filippi e la produzione del noto reality sono stati spietati con lui.