Cristina Parodi, improvvisamente rivela tutto su Giorgio Gori: “Tornava a casa con…”

La giornalista sta insieme al marito da ormai 27 anni, oggi appaiono felici, ma in passato hanno vissuto un periodo davvero buio: ecco cosa faceva il marito.

Cristina Parodi, 58 anni, è una delle conduttrice più conosciute del piccolo schermo, soprattutto nel settore giornalistico. Giorgio Gori invece, all’età di 63 anni è conosciuto per essere un grande imprenditore e politico italiano. La coppia si è sposata nel lontano 1995 a seguito di un incontro a Mediaset che fece scoccare la scintilla tra i due.

In quel periodo Cristina era il volto di punta, mentre lui il direttore di rete. Un amore destinato a portarli all’altare; e che li fece ben presto diventare genitori. Nel 1996 nasce la prima figlia Benedetta, nel 1997 Alessandro e la terzogenita Angelica nel 2001.

La coppia vive a Bergamo e il loro amore nonostante gli anni si rivela tuttora molto affiatato. Non a caso in questi giorni a seguito di una fuga a Formentera, la coppia è stata paparazzata mentre si lasciava andare ad effusioni in spiaggia. Le foto che sono state pubblicate da Chi, mostrano i due coniugi mentre si lasciano andare a baci e abbracci passionali.

Insomma, il tempo non ha placato l’intesa mentale e fisica della coppia, ma la giornalista in un’occasione ha confessato che hanno passato dei periodi davvero bui: sotto la lente d’ingrandimento il marito.

La rivelazione su Giorgio Gori

Come si dice, in ogni matrimonio è normale vivere alti e bassi e le parole di Cristina Parodi ne sono la dimostrazione. Sebbene la coppia risulti davvero spensierata e felice, come molte altre ha dovuto passare un periodo difficile, in particolar modo durante la pandemia.

La città di Bergamo, quando arrivò l’ondata del Covid-19, si dimostrò una delle più colpite. Giorgio Gori in veste di Sindaco ha combattuto costantemente in prima linea per tutelare i propri cittadini. Tuttavia, questa situazione ha generato parecchio stress nell’uomo, portandolo in una condizione di malessere mentale.

Per fortuna a combattere insieme a lui c’è stata la moglie. Durante una puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Cristina racconta i momenti duri che ha dovuto affrontare insieme al marito, facendo emergere le difficoltà del caso: “Ho provato a sostenerlo. Il fatto di essere insieme, vicini, ci dava molta forza, c’era il sostegno reciproco. Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho cercato di essere accogliente. Giorgio tornava a casa portandosi dentro un dolore enorme”.