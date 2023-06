Michelle Hunziker, esplode tutta la verità sulla separazione: minacce di morte e vessazioni

La solare showgirl racconta a tutta Italia uno dei periodi più brutti della sua vita: le minacce continue e la fine del matrimonio con Eros.

Michelle Hunziker è una delle donne del mondo dello spettacolo più stimate in Italia. Il suo carattere gioioso e la sua energia hanno conquistato sin da subito il pubblico, che ha iniziato a seguirla non solo nella sua avventura lavorativa, ma anche nelle sue questioni private.

Su di lei sono girate tante notizie, che presero vita dall’inizio della relazione con il famosissimo cantante Eros Ramazzotti. Con l’uomo ebbe la sua prima figlia, Aurora; ma dopo diversi anni di matrimonio arrivò la rottura.

Le cause della loro separazione non furono chiare, visto che si è sempre parlato di allontanamento, tuttavia, mai stato motivato. A fare luce sulla questione è stata la donna, che dopo diversi anni rilascia una dichiarazione shock: la verità sulla separazione con il cantante.

Ad oggi si proclama felice e seppur il suo secondo matrimonio è giunto al termine, vive serenamente la sua vita, a differenza di alcuni anni fa, dove la donna era prigioniera di una situazione di cui aveva letteralmente perso il controllo.

Michelle Hunziker prigioniera di una setta

Non tutti sanno che la showgirl in passato si è aggregata ad un gruppo di purificazione, che aveva come obiettivo quello di ripulire il fisico e l’animo dei partecipanti per mezzo di un percorso ben specifico. Purtroppo però, per quanto nobile possa sembrare la causa, la showgirl da lì a poco venne risucchiata da una vera e propria setta, dove veniva privata di diverse cose. Il percorso di purificazione spirituale infatti, prevedeva diverse rinuncie, tra cui quella dei rapporti sessuali; condizione che da lì a poco iniziò a deteriorare il rapporto degli gli allora neo sposi. Tuttavia, la showgirl fa una rivelazione ancora più scioccante, dove è stata addirittura minacciata di morte.

Le vessazioni e minacce di morte a Michelle Hunziker

Se la situazione sembra già abbastanza assurda, il prosieguo fa accapponare la pelle. Tuttavia la showgirl era oramai risucchiata da un vortice : “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta `o me o loro` io ho scelto loro”. L’allontanamento riguardava anche gli altri suoi affetti: “Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni”.

“Mi mettevano in castigo, mi lasciavano sola. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale”. Poi la rivelazione: “Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro. Infine conclude con la terribile minaccia. “Clelia ? Mi disse che se me ne fossi andata dalla setta sarei morta”.