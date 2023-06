Stefano De Martino, disastro dietro durante il programma: scoppia la “rissa”

Viene fuori un retroscena incredibile sul dietro le quinte dell’ultimo show con Stefano De Martino conduttore: faccia a faccia durissimo.

Stefano De Martino è da diversi anni un volto storico ed amato dal pubblico di Rai 2. Una carriera in discesa ma che con il passare del tempo ha cambiato ambito. De Martino ha infatti mosso i primi passi da ballerino nella scuola di Amici salvo poi decidere di concentrarsi sulla carriera da conduttore.

Una scelta che a quanto pare si è rivelata essere vincente visto che da anni è il padrone di casa di format vincenti della rete. Inoltre, i vertici della rete stessa sembrano credere in lui e non a caso al conduttore è stato affidato il timone della festa per lo Scudetto del Napoli andata in onda su Rai 2.

Uno show in grande stile che però di recente ha regalato un clamoroso colpo di scena con protagonista De Martino ed uno dei suoi ospiti ma vediamo quanto rivelato.

Rai, De Martino ed il successo del Napoli: una festa in grande stile

Domenica 4 giugno è andata in onda in prima serata su Rai 2 la festa per lo Scudetto del Napoli in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona. Padrone di casa appunto Stefano De Martino che si è occupato di gestire gli ospiti presenti per l’occasione. Non sono mancati momenti di grande emozione grazie anche alla presenza di tanti voci note della musica napoletana come Enzo Avitabile, Sal Da Vinci, Tony Esposito.

Inoltre sono stati protagonisti di una emozionante esibizione anche Arisa, Emma e soprattutto Gigi D’Alessio. Proprio quest’ultimo si è rivelato essere uno degli ospiti più apprezzati ma soprattutto più caldi del momento. Eppure proprio il cantante ed il conduttore hanno a quanto pare litigato dietro le quinte.

Stefano De Martino, faccia a faccia con Gigi D’Alessio: l’episodio

Il portale Pipol Tv ha riportato di un clamoroso episodio andato in scena dietro le quinte dello show per lo Scudetto del Napoli. A quanto pare prima del via allo show ci sarebbe stato un vero e proprio screzio tra De Martino e Gigi D’Alessio. Una situazione che sarebbe scaturita dalla scelta delle canzoni del noto artista e dalla presenza sul palco di un cantante che il conduttore non avrebbe voluto.

Alla fine a spuntarla è stato D’Alessio e questo ha fatto storcere il naso e non poco a De Martino. Una notizia che in parte stupisce perché nonostante la lite, i due si sono abbracciati sul palco. A questo punto da qualcuno l’abbraccio è stato quindi interpretato come una sorta di tregua.