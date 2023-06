Addio Angela Melillo, l’ex del “bagaglino” se n’è andata: non ce l’ha fatta

La nota showgirl de “Il Bagaglino” sembra essere ufficialmente scomparsa dai nostri schermi: che fine ha fatto?

Angela Melillo è sempre stata una donna determinata, che grazie al suo talento è riuscita ad intraprendere diversi percorsi lavorativi nel mondo dello spettacolo. In molti la ricorderanno per la sua storica presenza a Il Bagaglino, ma dopo la trasmissione, la sua carriera non si è più fermata, almeno fino a questo momento.

La donna nasce a Roma nel 1967 e la sua ambizione la porta a diventare una ballerina e showgirl italiana di grande successo. Proprio con la danza diede il via al suo percorso; in particolar modo quando entrò a far parte De Il Bagaglino, ma anche nel Tg delle vacanze, dove ballò in compagnia di molte note showgirl.

Dopo diverse apparizioni, ottenne il ruolo di conduttrice televisiva con il programma Scherzi a parte, ma nel frattempo si dedicò anche alla professione di attrice. Nel suo percorso partecipò in fiction famosissime come Love Bugs, Il maresciallo Rocca e nel 2004 vinse il reality La Talpa. Nello stesso anno l’abbiamo vista nel cast fisso di Domenica In, dopodiché prese parte a diverse soap opere come la miniserie ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’ e ‘Sotto casa’ di Rai 1.

Dal 2010 le cose però iniziano a cambiare: in quel periodo è stata chiamata per sostituire Luana Ravegni nella co-conduzione di Tv mania di Rai 2, tuttavia il programma venne ben presto cancellato a causa dei bassi ascolti. L’ultima apparizione di Angela Melillo risale al 2021 con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi; dopodiché il silenzio. La showgirl se n’è andata.

Che fine ha fatto Angela Melillo

L’ultimo film della donna risale al 2016, dove ha interpretato un ruolo nella pellicola ‘Al posto tuo’, con la regia di Max Croci. Proprio in quell’anno la donna decise di mollare il piccolo schermo, per ragioni tuttora sconosciute. In quel periodo infatti, si dedica al teatro: a ottobre 2016 recita nella commedia teatrale ‘Una fidanzata per papà’. Poi improvvisamente il ritorno in tv.

L’isola dei Famosi l’ha vista come concorrente nel 2021, dove arrivò alla ventesima puntata. Che la spiaggia dell’Honduras sia stata per la donna un’opportunità per tornare sotto i riflettori? Questo non lo sappiamo. Quello che è certo è che diversi personaggi della televisione dopo un certo tempo dietro il piccolo schermo si dedicano al teatro, ma oltre a questo, sempre nel 2021, Angela Mellino decide di ricoprire un ruolo totalmente diverso.

In occasione delle elezioni amministrative del 2021 la donna si candida al consiglio comunale di Roma in sostegno del candidato del centro-sinistra Roberto Gualtieri. Questa sembra essere l’unica esperienza politica della donna, che per il momento – a parte alcune apparizioni sporadiche dei salotti televisivi – sembra essere sparita dal panorama televisivo e cinematografico.