Ambra Angiolini, la triste confessione arriva sul famoso giornale: “Non ho più una gamba”

La nota attrice racconta a cuore aperto uno spiacevole episodio che le ha cambiato il modo di vedere la vita: ecco cosa è successo.

Quando sbarcò sotto i riflettori, Ambra Angiolini non era nemmeno maggiorenne. All’età di 15 anni partecipò al programma estivo di Canale 5 Bulli e Pupe, ma il suo successo arrivò solamente dopo. La ragazza infatti, si fece conoscere al pubblico grazie a Non è la Rai, lo storico programma di Gianni Boncompagni, che le diede la visibilità, nonché una fama incredibile.

La trasmissione è stata solo un mezzo, il vero merito però è sicuramente il suo talento, che ha avuto modo di dimostrare negli anni dove ha preso le vesti di cantante, attrice e conduttrice televisiva.

Nell’ambito musicale, l’allora ragazza ha pubblicato il noto brano ‘T’appartengo’, che venne tradotto in diverse lingue tra cui lo spagnolo. Nel suo percorso, Ambra ha pubblicato quattro dischi per RTI Music e ha partecipato al Musical Emozioni nel 2001.

Successivamente si dedica alla conduzione, tanto che viene chiamata in programmi come Generazione X e il Dopofestival del 1996. In quegli anni sperimenta diversi ruoli come attrice teatrale, conduttrice radiofonica e attrice cinematografica. In tutti gli ambiti in cui entra a far parte, riscuote sempre un grande successo. Nel suo percorso però, è inciampata in un malinteso, che le ha cambiato letteralmente il modo di vedere la vita, aiutandola in un certo senso a crescere come persona.

La triste confessione di Ambra Angiolini

I successi della donna sono sicuramente innegabili, ma anche dietro ad un personaggio del suo calibro si nascondono eventi spiacevoli che possono inevitabilmente segnare la vita. Per fortuna la donna ha ancora la sua gamba, ma ha dovuto imbattersi in una spiacevole situazione, risalente al periodo in cui si occupava di volontariato.

Ai microfoni di Vanity Fair racconta: “Al primo incontro faccio quello che so fare, una lezione di teatro. Dico: ora camminate come se ci fosse il sole. Ora come se facesse freddissimo. Ora con una gamba sola. Tutti partecipano tranne due ragazze. “Me la prendo con una e le dico ‘perché non partecipi?’. Lei mi risponde: non ho più una gamba, non riesco a camminare. Volevo morire, sparire, dileguarmi. Invece la psicologa dell’ospedale mi dice: ‘Brava, li hai conquistati!”.

Inutile negare che Ambra in quel momento sarebbe sparita volentieri, ma da questo aneddoto l’attrice ha imparato una lezione: mai partire prevenuti davanti ad una situazione che molto probabilmente non conosciamo.