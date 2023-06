Raoul Bova, la grave malattia e la corsa in ospedale: operazione d’urgenza immediata | Purtroppo non si hanno notizie

Il caso del malore di Raoul Bova rimane tuttora un mistero, ma da quanto è emerso il ricovero d’urgenza è avvenuto in Spagna: ecco la verità.

Raoul Bova è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più apprezzati nel nostro paese. Il sex symbol tuttavia, oltre ad essere molto amato per i suoi ruoli impeccabili nelle diverse pellicole, è stato più volte sotto il mirino del gossip a causa della sua vita sentimentale. Questo infatti, è uno dei motivi per cui sia lui che la sua famiglia, a fronte della sua malattia hanno preferito il silenzio.

Nel passato l’abbiamo visto sposato con Chiara Giordano, la donna laureata in veterinaria che durante la sua carriera universitaria ha incontrato Raoul Bova nel 1997. In quel periodo l’attore era appena ventitreenne, ma il loro amore fu a prima vista, tanto che li portò a sposarsi nel 2000. La coppia ha avuto due figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001).

Tuttavia, il matrimonio è destinato a finire 13 anni dopo, a causa di diverse incomprensioni che generano un distacco nella coppia. Nel 2013 arriva la separazione ufficiale, seguita da un nuovo colpo di fulmine per l’attore. In quell’anno infatti, Raoul conosce Rocio Muñoz Morales sul set di ‘Immaturi – il viaggio’. In quel periodo tutte le riviste e le testate non facevano altro che parlare della questione, fino all’episodio improvviso del malore di Raoul Bova, che fece scoppiare una vera e propria bomba mediatica.

La malattia e il ricovero d’urgenza

Qualche anno fa è arrivata la notizia del presunto ricovero di Raoul Bova a causa di un malore avvenuto quando si trovava in Spagna. Questa condizione, l’avrebbe portato a sottoporsi ad una appendicectomia d’urgenza in un ospedale spagnolo. Da quanto riportato, la causa scatenante sarebbe stata una peritonite acuta. Come se non bastasse, secondo il Corriere.it, l’operazione ha avuto un risvolto alquanto negativo a causa della malasanità, questa volta spagnola.

In quel periodo infatti, girava la notizia che condizioni di Raoul erano davvero critiche, tanto da richiederne un secondo intervento in Italia; notizia per fortuna smentita dall’addetto stampa Marcello Rascelli: “Raoul sta benissimo ed è a casa che se la ride”.

Nonostante la dichiarazione, a causa del suo stato di salute, l’attore in quell’anno è stato costretto a rimandare le riprese del film natalizio ‘Indovina chi viene a cena’. Non si conoscono ancora bene i dettagli della vicenda, visto che né lui e né la sua famiglia, hanno mai rilasciato dichiarazioni al riguardo.