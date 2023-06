Riccardo Scamarcio, la sua esistenza squarciata dalla confessione: “Non sono ancora guarito”

Drammatica rivelazione sulla vita privata del noto attore italiano Riccardo Scamarcio: non è ancora guarito del tutto.

I primi anni nelle vesti di attore per Riccardo Scamarcio non si sono rivelati essere poi così semplici. Le sue prime interpretazioni sul piccolo e grande schermo hanno attirato numerose critiche. Per questo motivo si è dovuto impegnare ancora di più per raggiungere molti dei suoi traguardi.

Dal punto di vista privato, le cose non sono andate di certo meglio in quanto l’attore ha collezionato tutta una serie di grandi delusioni. L’ultima in ordine di tempo la sua storia, naufragata dopo poco tempo, con l’attrice Benedetta Porcaroli.

Nella sua vita però vi è un grande dolore con cui si è ritrovato a dover fare i conti e da cui a quanto pare non è ancora guarito del tutto ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Riccardo Scamarcio, la carriera e la vita privata: la più grande delusione

Dopo l’esordio sul grande schermo nel film Tre Metri sopra il Cielo, il noto attore ha conquistato il pubblico più giovane. Meno convinti invece gli addetti ai lavori che hanno giudicato in modo negativo la sua interpretazione. Per questo motivo, Scamarcio ha scelto di impegnarsi e così ha raggiunto nuovi ed ottimi risultati non solo come attore ma anche nei panni di regista.

Dal punto di vista privato ci sono stati pochi grandi amori nella sua vita ma in tutti i casi si è ritrovato a fare i conti con un sentimento in particolare ossia la delusione. Vi è però una storia d’amore su tutte che lo ha segnato profondamente e che lo fa ancora soffrire. Nel dettaglio si tratta della sua lunga relazione con l’attrice Valeria Golino durata ben 12 anni.

Riccardo Scamarcio, la sua storia con Valeria Golino: confessione amara

I due attori si sono conosciuti ed innamorati nel 2006 ma la loro storia d’amore ha subito infiammato il gossip e questo a causa della loro differenza di età. Tra i due volti del cinema italiano vi sono infatti circa 15 anni di differenza che a quanto pare con il passare del tempo sono diventati sempre più pesanti. La coppia ad un certo punto ha quindi deciso di separarsi e lo ha fatto nel 2018 ossia dopo ben 12 anni trascorsi l’uno accanto all’altro.

Scamarcio nel corso di una sua intervista a Vanity Fair in merito ha dichiarato: “È una sconfitta. È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito“. Un finale amaro che ha quindi lasciato il segno in lui ma che non ha impedito ai due di essere amici e di lavorare ancora insieme.