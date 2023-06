Viola Valentino, l’appello al noto conduttore: “Fammi partecipare” | Vuole tornare di nuovo in tv

La nota cantante Viola Valentino vuole tornare subito in televisione e per questo ha scelto di mandare un messaggio al noto conduttore.

Viola Valentino è un nome particolarmente noto nel panorama musicale italiano. Una nutrita fetta di pubblico conosce ancora molto bene alcune delle sue canzoni che ancora oggi sono tra le più ascoltate. Inoltre, la cantante è ancora impegnata con alcuni singoli che ogni anno vengono presentati al pubblico.

Nel corso degli ultimi anni è stata anche ospite di diverse trasmissioni televisive per fare il punto sia sulla sua vita privata sia sulla carriera. Inoltre arriva in studio anche per esibirsi e per dare quindi prova delle sue qualità canore.

La cantante però non è ancora del tutto soddisfatta e lo si evince da alcune sue dichiarazioni e soprattutto dall’ultimo appello per un noto conduttore italiano.

Viola Valentino, la carriera e l’arrivo nei reality: i dettagli

La nota cantante ha dato il via alla sua carriera nel campo musicale a partire dalla fine degli anni 60 e da quel momento in poi non si è mai fermata. Gli anni 80 sono stati quelli che senza dubbio le hanno permesso di togliersi grandi soddisfazioni, di farsi conoscere anche perché ospite del Festivalbar, del Festival di Sanremo ed infine ha anche preso parte ad alcuni film e pellicole per la tv.

Come abbiamo detto, la carriera della cantante prosegue ancora adesso con l’ultimo album pubblicato proprio nel 2022. Per quanto riguarda la sua presenza in televisione, la Valentino nel 2006 ha preso parte alla terza ed ultima edizione di Music Farm ed anche per questo sembra decisa a mettersi ancora in gioco ma questa volta al GF Vip.

Alfonso Signorini, l’appello di Viola Valentino: candidatura al GF

Il prossimo mese di settembre farà il suo ritorno in prima serata anche Alfonso Signorini con una nuova edizione del suo Grande Fratello. In vista di questo nuovo appuntamento, la cantante Viola Valentino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dagospia: “Nel 2006 ho preso parte all’ultima edizione di Music Farm su Rai 2 e condotto da Simona Ventura. Sono stata eliminata per prima, rimanendo in gioco solo una settimana. Al Grande Fratello parteciperei pure ma con gente normale, non vip“.

Queste parole potrebbero fare breccia in Signorini che stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe essere alla ricerca di persone comuni ma con una storia importante alle spalle da far entrare nella casa più spiata d’Italia. Adesso quindi non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se la cantante ha qualche possibilità in vista del mese di settembre.