Addio Pippo Franco, una vera tragedia è successa: non hanno potuto fare nulla | Ormai era già tardi

Dal terribile ictus all’uscita di scena dalla televisione italiana: ecco tutta la verità su Pippo Franco e le sue condizioni di salute.

A settembre lo showman compirà 83 anni e per ben 40 di questi è stato uno dei protagonisti indiscussi del mondo dello spettacolo. Una carriera lunghissima, in cui è stato identificato come cantante, cabarettista e conduttore televisivo, ma che da qualche anno non l’abbiamo visto presente nei nostri schermi.

L’artista iniziò il suo percorso dipingendo, per poi passare alla musica, passione che l’ha portato a suonare la chitarra in diversi locali notturni. Gli anni ‘70 però, furono quelli decisivi. Lo showman infatti, prese parte in diverse commedie italiane, tra cui quelle di genere erotico.

Il suo successo tuttavia, arrivò negli anni ‘80, dove l’uomo mostra le sue incredibili doti da cabarettista sbarcando negli spettacoli de Il Bagaglino, prima nelle reti Rai, poi in Mediaset. Il pubblico di quel periodo iniziò ad amare Pippo Franco, rendendo la sua fama sempre più importante.

Nel 2006 decide di dedicarsi alla politica, ma parallelamente conduce altri programmi come La sai L’ultima nel 2011. Tuttavia, in concomitanza con la chiusura de Il Bagaglino, anche le tracce del cabarettista scomparvero. Purtroppo non hanno potuto fare nulla.

Dall’addio alla tv all’ictus: cosa è successo

Pippo Franco da oramai qualche anno si è allontanato dalla televisione italiana. Oggi ha 83 anni e la sua vita nel frattempo è cambiata totalmente. Non spiegò sin da subito il motivo della sua scelta, né tantomeno lanciò un annuncio, ma nel 2022 si tornò a parlare di lui a seguito di una tragedia che l’ha visto protagonista.

L’anno scorso infatti, venne ricoverato al Gemelli di Roma a seguito di un ictus avuto nella notte. Le condizioni si presentavano gravissime, tanto da allarmare tutta Italia sulla questione. Per fortuna dopo il ricovero la sua salute è andata solo che a migliorare, ma per quanto riguarda la sua carriera, non c’è stato nulla da fare.

L’addio alla tv e la nuova vita: “non mi appartiene più”

Sebbene l’uomo da diversi anni non è più presente nei nostri schermi, questo non vuol dire che non stia continuando a fare quello che ha sempre fatto, ossia il cabarettista. Pippo Franco infatti, dopo l’addio alla tv si è dedicato ai palcoscenici italiani, regalando grandi esibizioni agli amanti dello spettacolo teatrale. Di tornare in tv non ci pensa neanche, soprattutto dopo le gravi condizioni di salute che ha dovuto affrontare. Durante un’intervista a Un Giorno Da Ascoltare, ha infatti rivelato: “La speranza di rivedermi in tv è vana, ormai la tv è finta e fortemente degradata, non c’è più nulla di vero ed è tutto quanto costruito: tutta la tv di oggi si basa su realtà più o meno inesistenti, c’è il bisogno di fare gossip, di fare scandalo. Non esiste più quella che era l’interpretazione del nostro tempo, ovvero la satira politica e di costume: oggi è diventato tutto esteriore, vedo soltanto ombre in televisione!”