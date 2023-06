Flavio Insinna, ingresso in studio vomitevole: è completamente ubriaco in diretta

Il delicato episodio in diretta lascia sconvolto il pubblico, che scatena subito bufera nel web: ecco cosa è successo.

Flavio insinna è uno dei conduttori più amati del servizio di televisione pubblica italiana, ma la sua carriera non si è limitata solo alla televisione. L’uomo è nato a Roma nel 1965 e il suo curriculum vanta diversi successi come attore di fiction, conduzioni Rai e diverse interpretazioni teatrali e cinematografiche.

Il suo sogno iniziale era quello di entrare nell’Arma dei Carabinieri, ma il suo destino l’ha portato in un’altra direzione. Sin da giovane infatti, prese parte alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen. Successivamente conseguì un diploma presso Il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti.

Nonostante i film precedenti, l’uomo venne apprezzato dal pubblico all’inizio degli anni 2000, quando interpretò la parte del Carabiniere Flavio Anceschi in Don Matteo, dove l’abbiamo visto per 5 stagioni, per poi tornare nella 13esima edizione del 2022.

A seguito di altri lavori, nel 2006 prende il timone di Affari tuoi, regalando al programma un notevole picco di ascolti. Nel 2018 viene chiamato a condurre L’Eredità, conquistandosi il programma che lo vede tuttora protagonista. Proprio questo studio è stato il luogo in cui è successo l’episodio che vi stiamo per raccontare.

L’Eredità: entra in studio completamente ubriaco

Il programma si è sempre rivelato uno dei più seguiti dai telespettatori televisivi, proprio per questo motivo, un dettaglio del genere non poteva passare di certo inosservato. L’episodio è stato messo in risalto da Striscia la Notizia, in cui viene fatto notare un atteggiamento vomitevole da parte di un concorrente. La questione infatti, ha scatenato non poche polemiche.

Durante una puntata de L’Eredità, viene accolto da Flavio Insinna un concorrente completamente ubriaco. L’uomo infatti, dal suo arrivo in studio iniziò a comportarsi in maniera alquanto insolita, soprattutto nel momento in cui gli venivano poste le domande del quiz.

Flavio Insinna, da conduttore professionista quale si è sempre dimostrato, ha cercato di reggere la situazione, provando a far trasparire il meno possibile le condizioni dell’uomo. A smascherarsi tuttavia, ci ha pensato il concorrente stesso, quando si presentarono le domande inerenti alla geografia, materia a cui si è dimostrato poco afferrato. A lasciare senza parole il conduttore infatti, è stata la risposta ad una domanda sulla Puglia, dove il concorrente fece confusione con le parole. Invece di rispondere ‘Ostuni’, l’uomo rispose ‘Postumi’; inutile negare che la risposta del concorrente ha generato una risata collettiva nel pubblico. A seguito dell’episodio, il web è impazzito con i commenti ironici, seguiti da diverse polemiche.