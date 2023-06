Belen Rodriguez, il ricovero lampo: Finita in ambulanza attacata ai tubi | Ecco cos’è successo

La conduttrice Belen Rodriguez ha raccontato di un retroscena shock sulla sua seconda gravidanza: un malore spaventoso.

Belen Rodriguez è un volto noto della televisione italiana che da anni fa discutere sia per la sua carriera professionale che per la sua vita sentimentale. In particolare, della vita della conduttrice argentina si conoscono soprattutto i grandi amori: da Marco Borriello a Fabrizio Corona ma soprattutto Stefano De Martino e Antonio Spinalbese.

La sua storia con il ballerino è senza dubbio quella più importante della sua vita e questo anche perché prosegue ancora adesso nonostante i tanti alti e bassi. Inoltre, dalla sua relazione con il conduttore è nato anche il suo primogenito Santiago.

Belen è però mamma anche della piccola Luna Mari, nata invece dalla sua relazione con Spinalbese. Proprio al periodo della maternità è legato un episodio di cui la conduttrice ha scelto di parlare solo di recente in quanto particolarmente delicato.

Belen Rodriguez, la nascita di Luna Marì: il retroscena shock

La conduttrice argentina ha sempre sottolineato che grande dono sia stato diventare madre e nel corso di una recente intervista a Verissimo ha anche sottolineato di aver affrontato le due gravidanze in modo diverso. Belen si è soffermata poi sul periodo subito dopo la nascita di Luna Marì venuta alla luce nel 2021. La conduttrice ha raccontato di essere tornata subito a lavoro dopo il parto e quindi sul set di Tu Si Que Vales.

Una decisione che non si è rivelata essere del tutto positiva in quanto per poter tornare subito nel suo peso forma, la conduttrice ha raccontato di aver fatto un clamoroso errore e di essere per questo finita in ospedale. Vediamo nel dettaglio quanto però accaduto in quelle ore difficili.

Belen Rodriguez, il malore e la corsa in ospedale: il racconto

La conduttrice argentina ha rilasciato quindi alcune dichiarazioni a cuore aperto alla collega Silvia Toffanin. Sul periodo subito dopo la gravidanza ha raccontato: “Noi donne abbiamo sempre quella premura di voler tornare subito in forma. Io ho preso dei drenanti naturali e avendo deciso di non allattare, la mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro di acqua al giorno. Con i drenanti ed un solo litro di acqua sono andata in disidratazione completa“.

Belen ha poi aggiunto: “Mi restava solo un giorno ma sono finita in ambulanza con una flebo. L’ho rischiata…“. La conduttrice ha quindi deciso di raccontare di questo retroscena shock del suo privato per sensibilizzare tutti verso un argomento particolarmente delicato.