Enrico Papi, la sua vita andata completamente in frantumi: “È morta davanti a me”

L’uomo racconta a cuore aperto un evento drammatico che ha segnato la sua vita: la morte vista con i suoi occhi.

Enrico Papi è ormai un conduttore affermato. Dopo diverso tempo abbiamo avuto l’occasione di rivederlo approdare negli studi Mediaset nelle vesti di commentatore, al fianco della bellissima Ilary Blasi, conduttrice de L’Isola dei Famosi.

In questi mesi le voci su di lui e il rapporto con l’altra altrettanto chiacchierata collega, hanno reso Enrico Papi protagonista di diverse vicende; ma nel marasma di queste notizie, in pochi conoscono davvero il passato dello storico conduttore di Sarabanda.

Enrico Papi, classe ‘65, nasce a Roma da Samuele Papi e Luciana Riccione. Non si conoscono esattamente le origini dei genitori, quello che è certo è che il padre sembra essere stato un commerciante d’auto mentre la madre una possidente terriera. Papi ha anche una sorella di nome Loretta.

Il conduttore si è sempre proclamato molto legato alla sua famiglia d’origine; amore che trasmette ancora oggi alla sua famiglia attuale. Enrico Papi gode di un rapporto longevo con la moglie Raffaella Schifino, donna che ha sposato nel 1998 e con cui ha avuto due figli: Rebecca e Jacopo. Ad oggi i ragazzi sono grandi, e da quello che sappiamo, la figlia vive negli Stati Uniti; ma a spezzare la tranquillità del conduttore è stato un evento drammatico accaduto ormai tre anni fa.

La morte vista con i propri occhi

Come accennato in precedenza, il rapporto tra Enrico Papi e i suoi genitori si è sempre rivelato armonioso. Purtroppo però, il legame positivo che ha sempre custodito con la madre è stato destinato a rimanere un dolce ricordo, a seguito di una brutta malattia che l’ha portata via. La vita di Enrico Papi in quel periodo è andarta in frantumi; mentre ha raccontato l’accaduto è infatti crollato, probabilmente sopraffatto da un vortice di emozioni difficilmente contenibili.

Durante un’intervista nello studio di Verissimo, racconta in lacrime: “Nonostante non riuscisse a parlare molto, provava a fare delle battute per sdrammatizzare anche in un momento così terribile. Per un figlio, vedere la madre morire davanti a sé, è bruttissimo. L’impotenza di non poter fare nulla è terribile”.

Dopo un anno dall’accaduto infatti, Enrico Papi ha confessato di non aver ancora superato quel terribile lutto; situazione aggravata dallo stato d’impotenza che ha vissuto di fronte ad una madre che avrebbe voluto proteggere a denti stretti. Nel 2020, in occasione del suo 81esimo compleanno, Enrico Papi aveva dedicato un post su Instagram alla madre: “L’amore di un figlio per la propria madre può essere superato solo da quello che la madre prova per un figlio”. Luciana Riccioni purtroppo è mancata cinque giorni dopo per una malattia non ancora resa nota al pubblico.