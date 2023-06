Fabio Fazio uccisa dalla super collega: una coltellata pesantissima

Fabio Fazio è finito al centro di alcune critiche ed anche da parte di diversi suoi colleghi: le parole durissime di una insospettabile.

Il conduttore Fabio Fazio sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti. In queste settimane è infatti arrivato l’annuncio di un suo trasferimento dalla Rai alla società Discovery e non è stato di certo il solo.

Una scelta approvata dalle compagne di avventura Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback che lo seguiranno in questa nuova avventura. Allo stesso tempo, questa mossa ha però diviso il pubblico ed anche gli stessi addetti ai lavori.

Alcuni si sono detti delusi ma soprattutto hanno definito incomprensibile la mossa della rete televisiva. Qualcuno però ha sottolineato di approvare questa mossa e si tratta di una nota conduttrice che sembra avere dell’astio antico nei confronti di Fazio.

Rai, la mossa contro Fabio Fazio: il commento della conduttrice

Come detto in precedenza, la mossa dei vertici della nota rete televisiva ha stupito e non poco il pubblico. Che Tempo Che Fa, il format di cui da anni si occupa il noto conduttore, è sempre stato un vero e proprio cavallo di battaglia e soprattutto in grado di attirare milioni di telespettatori in occasione di ogni appuntamento. Una brutta storia che ha spinto molti ad ipotizzare che questa decisione sia arrivata per volere del Governo di centrodestra.

Una clamorosa ipotesi che però Rita dalla Chiesa ha deciso di smentire nel suo ruolo di membro della vigilanza Rai: “Niente di più vergognosamente falso. Stanno facendo tutto da soli. Inutile adesso facciano le vittime“. In realtà la conduttrice non sembra avere da tempo una buona opinione soprattutto su Fazio ed alcune recenti dichiarazioni lo confermano.

Fabio Fazio, la rivelazione di Rita Dalla Chiesa: l’episodio dal passato

La conduttrice ed ex volto di Forum ha di recente parlato nel corso di una nuova intervista al portale TV Blog. Dopo la domanda diretta del giornalista, la Dalla Chiesa è tornata sull’argomento Fazio ed ha raccontato: “C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso“. Dal canto suo la conduttrice non è mai andata dal collega ed oggi ha deciso finalmente di dire come sono andate le cose.

In merito ha infatti rivelato: “Non sono mai stata invitata ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, stimati a livello altissimi”. Un mancato invito alla sua famiglia sembrerebbe essere quindi il motivo che si cela dietro questo braccio di ferro tra i due.