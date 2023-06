Dramma Massimo Giletti, succede tutto questa mattina: se n’è andato senza preavviso alcuno | Non hanno potuto fare nulla

Purtroppo la decisione è ormai certa; tra proposte e una situazione di crisi, il conduttore ha fatto le valigie.

In questo periodo storico, la Rai è sicuramente sotto la lente d’ingrandimento. I passaggi (e le uscite), da Viale Mazzini sono ormai l’argomento principale in un momento dove regna solamente l’incertezza.

In una mattina come tante, un avvistamento negli studi Rai non è passato di certo inosservato. A lanciare la bomba è stato Davide Maggio, che in un suo articolo domanda: “Che ci faceva stamattina Massimo Giletti in Rai?”.

Il conduttore è stato avvistato in Viale Mazzini, ma non solo. Pare che l’uomo sia salito al settimo piano, quello dove si trovano i capi Rai. Questo incontro potrebbe quindi rappresentare che qualcuno in questo periodo sta discutendo su qualcosa di davvero importante con il conduttore di La7. Alla luce di ciò possiamo dedurre che molto probabilmente un progetto bolle in pentola.

Tuttavia, il suo passaggio negli uffici Rai ha creato una certa attenzione, soprattutto per un altro motivo: Massimo Giletti, sembra essere pronto a fare le valige dal programma che sino ad oggi l’ha ospitato. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Massimo Giletti: se n’è andato senza alcun preavviso

Che non sia stata una sua decisione, questo è in parte vero. Il programma di La7 Non è L’Arena, condotto appunto da Giletti, è stato chiuso improvvisamente dopo anni di messa in onda. La scelta è stata indubbiamente sofferta da tutto il team, ma non hanno potuto far nulla per cambiare le carte in tavola.

Le ipotesi sono molteplici, ma di una spiegazione concreta non vi è traccia. L’editore urbano ha comunque espresso la sua: “Prima di tutto ci tengo a precisare che Giletti ha fatto 6 anni e 197 puntate su La7, potendo lavorare in piena autonomia. Poi va detto che nell’ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili. Lui si era impuntato di passare dalla domenica al mercoledì, un’operazione che gli ha fatto perdere quasi due punti di share mai recuperati nonostante poi sia tornato alla domenica”.

Le parole dell’uomo rendono sicuramente il quadro più chiaro, visto che il programma non era più vantaggioso; a quanto pare anche per le scelte organizzative di Giletti che hanno portato la trasmissione ad un calo drastico di ascolti. Se ci sia stata una discussione tra il conduttore e la direzione, rimane un mistero; ma alla luce di ciò, l’idea che Giletti possa passare in Rai si fa sempre più rumorosa. Non ci resta che aspettare.