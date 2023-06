Tragedia Rai, l’annuncio drammatico sul noto conduttore: “Non c’è niente da fare” | Succede tutto in queste ore

Grandi novità sono in arrivo in casa della rete televisiva Rai e tra queste anche l’addio improvviso di un noto conduttore.

In vista della prossima stagione sono attesi clamorosi colpi di scena in casa della rete televisiva di Viale Mazzini. Secondo alcune indiscrezioni ci saranno infatti grandi cambiamenti con format destinati ad essere cancellati e conduttori che invece rischiano di essere sostituiti.

Nel corso delle ultime settimane si sono rincorse diverse voci ed alcune sono poi risultate essere false o quasi. Nel dettaglio stiamo parlando di un noto conduttore che di recente ha rivelato di essere pronto a portare avanti i suoi ultimi impegni ma di essere poi deciso a prendersi una pausa.

Rai, scoppia un nuovo caso: il nome del conduttore coinvolto

Da settimane fa discutere il futuro di alcuni conduttori di casa Rai. Nessuno sembra essere al sicuro dopo gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Una questione su cui ha ironizzato anche Fiorello che durante Viva Rai 2 ha anche sganciato una vera e propria bomba. Il conduttore ha in diretta messo in dubbio anche il futuro di Amadeus in vista del prossimo anno.

Nel corso di una recente intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, il diretto interessato ha però smentito il collega e sottolineato di essere ancora il direttore artistico del Festival di Sanremo. Questo almeno per quanto riguarda la prossima edizione ossia quella del 2024. Allo stesso tempo Amadeus ha annunciato come le cose siano destinate però a cambiare e le sue dichiarazioni sono quindi arrivate come un fulmine a ciel sereno.

Amadeus, il suo addio al Festival di Sanremo: dichiarazioni shock

Il noto conduttore ha scelto di fare il punto della situazione e del suo futuro in casa della nota rete televisiva nel corso di una recente intervista a Il Fatto Quotidiano. Come abbiamo detto Amadeus ha confermato il suo ruolo di conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival ma allo stesso tempo ha rivelato: “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Buongiorno è un onore“.

L’anno prossimo quindi Amadeus ci sarà mentre in vista del 2025 andrà trovata una valida alternativa. Lo stesso conduttore non ha però escluso un suo ritorno in futuro: “Se tra qualche anno mi venisse richiesto, potrei tornare. In futuro sì ma adesso mi devo fermare“. Uno stop necessario quindi per il conduttore ma non è dato sapere se questa decisione vedrà coinvolto solo il Festival o tutti i suoi format.