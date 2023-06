Paolo Bonolis, sputa tutta la verità sulla fine del suo matrimonio: “finito tutto per un tradimento”

Durante la prima intervista dopo la separazione ufficiale avvenuta in questo mese, emerge un dettaglio dichiarato da Paolo Bonolis.

Negli ultimi mesi giravano voci alquanto insistenti sulla fine del matrimonio, in questo mese è arrivata la conferma ufficiale. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di separarsi, ma lo fanno con una serenità e un’armonia invidiabile.

Nella loro scelta hanno deciso di essere molto aperti nel dichiarare l’accaduto, per questo motivo hanno preso entrambi parte ad un’intervista inedita. “Lo facciamo per loro”, ha dichiarato Sonia riferendosi ai suoi figli.

Le domande del giornalista sono seguite da un evidente imbarazzo e tensione da parte di una coppia che si è rivelata molto intelligente nell’affrontare la crisi matrimoniale, ma daltrocanto rimane ancora una ferita aperta difficile da esternare. “I figli come l’hanno presa?” Chiede il giornalista. A questa domanda Paolo risponde che hanno fatto di tutto per non far pesare la scelta ai ragazzi, ma “Il problema è l’esterno”, replica Sonia riferendosi alle parole terribili che potranno leggere in questi mesi sui giornali.

Insomma, la coppia spiega come nel tempo gli obiettivi di entrambi non combaciavano più, situazione che ha provocato un allontanamento affrontato per tempo. Nell’intervista però, emergono alcuni dettagli, soprattutto inerenti alle questioni sentimentali passate e future.

La verità sulla fine del matrimonio

Nel bel mezzo dell’intervista, a molti critici attenti non sarà scappato di certo un dettaglio: Paolo Bonolis sembra essere in qualche modo ancora coinvolto nella relazione. Il giornalista chiede se ci siano amanti nel mezzo della loro rottura e Sonia da parte sua risponde di no.

“Prima o poi arrivano però”, afferma Bonolis. “ma non saranno più amanti”, replica Sonia. “No? E che sò?”, chiede alla ex. “Saranno nella vita compagni, se fosse”, risponde Sonia. L’ironia sottile di Paolo ha voluto far intendere qualcosa, probabilmente scaturito dalla gelosia. Tuttavia, sempre parlando di tradimento, Bonolis a distanza di diversi anni sputa tutta la verità sulla fine del suo primo matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Castagna (@marcocastagna1)

“Paolo tu avevi dichiarato che il tuo primo matrimonio era finito per via di un tradimento”, chiede il giornalista. Alla domanda il conduttore ammette che è stata questa la causa. A tradire l’ex moglie è stato lui. “Ero giovane e feci delle fesserie, ma sono sempre stato una persona sincera e forse stupida in quella circostanza e glie lo dissi. La cosa finì perché in lei divenne un ostacolo insuperabile”. Questa oramai è acqua passata, la coppia tra Sonia e Bonolis invece, si è dimostrata molto matura. “Sonia ha cercato di forzare una situazione, finché ha capito che non si poteva forzare l’inforzabile, mi ha parlato, mi ha spiegato e non ho potuto che dover capire. – inoltre aggiunge – Non fa piacere se le tue intenzioni di costruzione sono diverse, nel momento in cui sposi un obiettivo e l’obiettivo viene meno, è ovvio che ti dispiaccia”. La coppia tuttavia rimane incredibilmente unita, anche adesso che le loro strade sono destinate a dividersi.