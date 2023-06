Laura Chiatti finita dritta in ospedale: ecco cos’è successo

In queste ore l’attrice è stata costretta a recarsi d’urgenza in ospedale a causa di uno spiacevole incidente.

La bellissima Laura Chiatti è finita sotto la lente d’ingrandimento, ma a pubblicare quanto accaduto è stata lei stessa sul suo profilo social. Da pochissimo tempo è uscito il nuovo film ‘La Caccia’, presente nelle sale cinematografiche da 11 maggio 2023. La pellicola tratta un genere drammatico, thriller, diretto da Marco Bocci, dove vede i protagonisti Filippo Nigro e Laura Chiatti.

L’attrice a causa delle riprese è stata molto tempo fuori casa lontano dalla sua famiglia. Ad oggi è sposata dal 2004 con il famoso attore e regista Marco Bocci e dal loro matrimonio sono nati due bellissimi figli: Enea nel 2015 e Pablo nel 2016.

Qualche tempo fa’ nel salotto di Verissimo, la donna ha avuto modo di raccontarsi tra carriera e vita familiare. Proprio in questa occasione ha fatto una confessione. “Avete in programma altri figli?“. Ha chiesto Silvia Toffanin. Laura alla domanda ha risposto decisa: “Pablo ed Enea si bastano, si amano, si proteggono. Io sarei arrivata almeno a tre, non voglio dire cinque, ma tre sì. Ma per seguirli così bene devi avere molto tempo da dedicargli. Loro sono veramente molto piccoli, hanno bisogno di attenzione… Vedremo, magari tra due o tre anni. Marco è perentorio su questo: dice no. Vedremo“.

Sicuramente Laura si ritrova spesso e volentieri fuori casa, ma non per questo manca di attenzione per la sua famiglia. Tuttavia, in queste ore i figli sono andati a trovare la madre, ma invece di passare una giornata all’insegna della spensieratezza è accaduto l’impensabile.

Laura Chiatti e la corsa in ospedale per il figlio

A raccontarci l’accaduto è stata lei stessa, per mezzo di una storia su Instagram e il protagonista di questa disavventura è Pablo, il figlio minore. La donna non spiega nel dettaglio la dinamica, che da quanto possiamo immaginare è accaduta in queste ore. L’unica cosa che mostra è la foto del bimbo, sdraiato su un lettino d’ospedale, mentre mostra con orgoglio alla fotocamera il gesso che gli è stato avvolto sul braccio destro.

Nella stessa stories, l’attrice scrive: “Quando mi vengono a trovare i miei bimbi e il programma è di andare al mare”.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione, possiamo notare che il gesso interessa in particolar modo due dita delle mani che sono state avvolte insieme; la parte che si intravede è evidentemente gonfia. Per il momento la donna non ha espresso nulla di più sulla situazione, ma guardando il volto vispo del bambino, il peggio sembra essere passato.