Pippo Baudo, il ritorno in televisione a 87 anni: completamente irriconoscibile | Ecco com’è ridotto

Ritorno a sorpresa in televisione per il conduttore Pippo Baudo: dopo anni di assenza è davvero irriconoscibile.

Pippo Baudo è stato per anni un volto storico di casa Rai, il padrone di casa di format di successo ed allo tesso tempo il conduttore ha scoperto anche tanti volti oggi noti ed amatissimi dal grande pubblico. Per questo motivo negli ultimi anni più volte i suoi fan si sono detti preoccupati.

Il conduttore ha infatti fatto perdere le sue tracce per lungo tempo e per diversi anni non si è addirittura nemmeno fatto vedere in pubblico. Per questo motivo in molti hanno spesso ipotizzato uno stato di salute precario ed una volta si è anche ipotizzata la sua scomparsa.

Un silenzio che però di recente il noto artista ha deciso di rompere mostrandosi in pubblico ma soprattutto mandando un videomessaggio a tutti ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Pippo Baudo, l’assenza dalla tv ed il ritorno in grande stile: i dettagli

Lo scorso 7 giugno Baudo ha spento 87 candeline e nonostante sia lontano da anni dalla televisione, non sono mancati gli omaggi in suo onore. Soprattutto in casa Rai, tutte le trasmissioni andate in onda nell’arco della giornata hanno deciso di dedicare al conduttore qualche minuto. Inoltre numerosi volti noti dello spettacolo hanno deciso di fare al conduttore gli auguri.

Gesti di affetto a cui lo stesso Baudo ha deciso di rispondere e per ben due volte. Il conduttore ha infatti chiamato in diretta Eleonora Daniele durante l’appuntamento del mattino con Storie Italiane. In un secondo momento ha scelto invece di mostrarsi in pubblico con un videomessaggio nel corso del consueto appuntamento con il TG2.

Pippo Baudo, il videomessaggio in diretta: le sue parole

Il noto conduttore ha quindi deciso di ringraziare con un videomessaggio tutti coloro che hanno speso anche solo un minuto per omaggiarlo. Nel dettaglio Baudo ha dichiarato: “Voglio ringraziarvi perché sto vivendo una giornata meravigliosa. Il compleanno lo festeggiano tutti ma per me è diventata una festa speciale perché sto notando tanto affetto da parte dei telespettatori“.

Il conduttore ha quindi ringraziato e rinnovato il suo affetto nei confronti di tutti coloro che lo seguono. Immagini e parole che hanno fatto piacere a tutti i milioni di telespettatori in quel momento collegati e che hanno visto il conduttore con i segni degli anni ben visibili ma allo stesso tempo in salute e soprattutto sereno. Un dettaglio non da poco considerata la preoccupazione degli ultimi tempi.