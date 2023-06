Catastrofe in Rai, hanno provato di tutto in queste ore: non c’è più nessuna speranza per la conduttrice

La rete televisiva Rai deve fare i conti con un vero e proprio disastro: protagonista una delle conduttrici più amate degli ultimi anni.

In casa della rete televisiva Rai sono in corso delle serie valutazioni in vista di settembre. Nel corso della prossima stagione, il pubblico si troverà per questo a dover fare i conti con grandi cambiamenti. Alcuni conduttori hanno già lasciato il loro posto mentre altri saranno sostituiti da nomi illustri.

In tal senso la Rai ha messo in atto alcune strategie per portare a casa degli accordi vantaggiosi. Tra tanti buoni risultati vi è però una trattativa finita male e che ha attirato l’attenzione. Questo perché al centro di questo braccio di ferro dal finale amato vi è una conduttrice nota ed amata dal grande pubblico. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e come sono andare le cose in queste ore.

Rai, brusco stop nelle trattative: ecco chi ha rifiutato l’offerta

Uno dei temi caldi della prossima stagione della rete televisiva di Viale Mazzini resta quello che vede coinvolto il pomeriggio di Rai 1. Stando infatti ad alcune indiscrezioni, i vertici sembrano decisi ad eliminare dalla programmazione il format Oggi è un altro Giorno ed a sostituire quindi la conduttrice Serena Bortone.

Da alcuni giorni sono state formulate anche alcune ipotesi su chi potrebbe prendere il suo posto e tra questi abbiamo Tiberio Timperi e Roberta Capua. In queste ore però a tal proposito è emersa una nuova clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riferisce Dagospia, la rete avrebbe fatto un tentativo, finito purtroppo male, per strappare un accordo alla showgirl Lorella Cuccarini ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Lorella Cuccarini, il netto rifiuto alla Rai: tutti i dettagli

Da ormai diversi mesi il nome di Lorella Cuccarini viene associato alla Rai ed in queste ore sarebbe andato in scena anche un vero e proprio affondo. Secondo il noto portale, alla conduttrice sarebbe stata recapitata una nuova offerta di lavoro per il pomeriggio della prima rete che avrebbe fatto gola a tutti ma che a quanto pare non avrebbe convinto, almeno per il momento, la storica showgirl e protagonista in passato di diversi e vincenti format per la rete.

Stando a queste indiscrezioni, la Cuccarini non ha alcuna intenzione di lasciare la cattedra ed il ruolo di insegnante di ballo che attualmente occupa nella scuola di Amici di Maria De Filippi. A meno quindi di clamorosi colpi di scena, la conduttrice sarà ancora un volto della Mediaset.