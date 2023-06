Tragedia Tommaso Zorzi, la notizia in queste ore: non ce l’ha fatta a farlo | È la fine

Brutte notizie per l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: adesso non c’è più niente da fare per lui.

Il successo nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha regalato una grande occasione a Tommaso Zorzi. Il noto influencer, tra i più seguiti sui social, si è infatti fatto conoscere anche dal pubblico della televisione generalista.

Non a caso dopo l’esperienza nel reality si è ritrovato coinvolto in diversi progetti: opinionista dell’Isola dei Famosi, conduttore di alcuni format per La5 ed infine giurato del concorso Drag Race Italia. Una serie di occasioni prima però di un clamoroso e brusco stop.

Zorzi è da mesi lontano dal mondo della televisione ed in queste ore è arrivata anche una notizia shock: la sua esclusione da un format da lui amatissimo.

Tommaso Zorzi, carriera in salita: la bruciante esclusione

Nei mesi scorsi ed attraverso il suo profilo social, Zorzi ha annunciato di alcuni nuovi progetti in arrivo. Tutto sembrava quindi confermare un suo presto ritorno in televisione dopo diversi mesi di assenza. Una speranza che rischia di rivelarsi vana e questo perché in queste ore è arrivata una notizia shock sia per il noto influencer che per i suoi milioni di fan.

Stando infatti ad alcune recenti indiscrezioni, Zorzi non prenderà parte alla terza edizione di Drag Race Italia. Il noto influencer non sarà quindi parte della giuria nonostante in passato si sia divertito particolarmente in questo ruolo. Di recente è anche emerso il nome di colui che dovrebbe prendere il suo posto ma vediamo nel dettaglio cosa è stato deciso.

Drag Race Italia, come cambia la giuria: i nuovi arrivi

Il portale DavideMaggio.it ha rivelato di una vera e propria rivoluzione nel cast della nuova edizione di Drag Race Italia che andrà in onda su Paramount+. In questa nuova serie di appuntamenti, la giuria sarà composta ben 4 giudici e di questi due sono le inamovibili Priscilla e Chiara Francini.

Come abbiamo già detto non ci sarà invece Tommaso Zorzi sostituito dalla nota cantante Paola Iezzi che da sempre è vicina alle comunità LGBTQI+. Per quanto invece riguarda il quarto nome in questione è quello dell’attore Paolo Camilli, protagonista di alcuni video e sketch sui social. I quattro si ritroveranno quindi il prossimo settembre nello studio del noto format per eleggere la nuova Italia’s Next Drag Superstar ed il tutto andrà in onda come di consueto in versione streaming.