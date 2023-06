Chiara Ferragni, la decisione è già stata presa: “Non ci sarà” | Rifiuto categorico

Annuncio incredibile sulla nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni tagliata fuori da un noto evento: l’annuncio è clamoroso.

L’ultimo anno per Chiara Ferragni è stato particolarmente difficile ma anche ricco di soddisfazioni. La nota imprenditrice digitale si è infatti ritrovata a combattere al fianco del marito Fedez una battaglia contro un tumore che ha segnato la loro famiglia.

Dal punto di vista professionale sono arrivate invece grandi occasioni anche se come sempre è finita al centro delle critiche. In particolare continua a far discutere la sua decisione di prendere parte all’ultima edizione andata in onda del Festival di Sanremo.

In merito alla kermesse musicale sono state dette tante cose e l’ultima in ordine di tempo è arrivata proprio dal conduttore Amadeus.

Chiara Ferragni, la sua avventura al Festival: la rivelazione di Amadeus

La Ferragni ha preso parte come co-conduttrice sia alla prima che all’ultima puntata del noto Festival di Sanremo. La sua presenza sul palco ha convinto molti ma ha anche attirato le critiche di alcuni spettatori ed addetti ai lavori. In particolare, l’imprenditrice è stata accusata di usare troppo i social sul palco. Non è dello stesso parere Amadeus che nel corso di una recente intervista a Il Fatto Quotidiano si è lasciato andare a tanti complimenti: “Per me è andata benissimo benissimo, non era semplice per lei“.

Il conduttore ha poi sottolineato: “Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da 0 al Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Abbiamo scelto lei anche per il suo ruolo social che ci ha permesso di avere un pubblico nuovo“. Esperienza quindi più che positiva per tutti i coinvolti ma che a quanto pare non porterà ad un ritorno di Chiara in futuro.

Festival di Sanremo, la Ferragni di nuovo sul palco: le parole di Amadeus

Da diverse settimane tra gli addetti ai lavori circola una voce divenuta sempre più insistente. Secondo alcune indiscrezioni, qualcuno ha pensato di riproporre la Ferragni alla co-conduzione del Festival con Amadeus e per tutte e cinque le serate. L’imprenditrice digitale non si è ancora espressa su questa possibilità sui social o a mezzo stampa. Lo ha fatto al contrario il conduttore nel corso della stessa intervista.

In merito ad un possibile ritorno di Chiara, il padrone di casa Amadeus ha sottolineato: “Non credo verrebbe per cinque sere. Ha già fatto il suo ottimo percorso l’anno scorso“. Una chiusura netta quindi da parte del conduttore o almeno è esclusa la possibilità di vederla per tutte le cinque serate. Non è da escludere invece la possibilità di vederla fare una piccola apparizione.