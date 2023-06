Addio Barbara Palombelli, la terribile notizia è appena arrivata: non c’è più niente da fare per lei

Brutte notizie per la conduttrice Barbara Palombelli il cui destino sembrerebbe essere ormai segnato: l’addio definitivo.

Barbara Palombelli è senza dubbio un volto noto di casa Mediaset in quanto in questi anni si è occupata di diversi format di grande successo. Due però sono i suoi programma di punta e stiamo parlando di Forum, in onda ogni mattina su Canale 5, e di Stasera Italia in onda invece su Rete 4.

In entrambi i casi si tratta di un vero e proprio successo di pubblico ed anche nei dati di ascolto. Un risultato che rischia però di non essere abbastanza, almeno per quanto riguarda i vertici della nota rete televisiva.

Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice rischia infatti di non essere confermata al timone di uno dei suoi format in vista del prossimo mese di settembre.

Barbara Palombelli, il suo futuro in Mediaset: le prime indiscrezioni

La conduttrice Barbara Palombelli è la padrona di casa del format Forum dal lontano 2013. In questi ultimi 10 anni si è occupata di diverse versioni del format, sia nella fascia mattutina che in quella pomeridiana. Questo non è però il solo impegno che lo storico volto ha preso con la rete in quanto dal lontano 2018 è la padrona di casa anche dell’appuntamento serale con Stasera Italia.

In vista del prossimo anno però ci sono poche certezze e la conduttrice rischia di non essere confermata per entrambi i format. Se infatti è dato per certo il suo ritorno al timone di Forum, lo stesso non si può dire per Stasera Italia con il giornalista Nicola Porro che potrebbe prendere il suo posto ma vediamo nel dettaglio.

Nicola Porro, la conferma e la nuova avventura: tutti i dettagli

Il portale Dagospia ha fatto il punto sulle prime decisioni della rete televisiva Mediaset in vista del futuro di Rete 4. Nel dettaglio, Porro ha di recente rinnovato il suo contratto sottolineando quanto di positivo ha fatto lui per la rete e quanto fatto anche dalla dirigenza della Mediaset nei suoi confronti. Porro sarà quindi ancora al timone dei suoi format a settembre e potrebbe non essere finita qui.

Secondo il noto portale, il giornalista è stato infatti indicato dalla rete come il sostituto naturale della Palombelli al timone della nuova edizione di Stasera Italia. Una voce non ancora ufficiale e che quindi dovrà essere confermata o smentita nel corso delle prossime settimane quando dovranno essere presentati i dettagli del palinsesto televisivo autunnale.