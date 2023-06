Fiorella Pierobon, purtroppo se n’è andata così: la sua scomparsa ha rotto i cuori di tutti | Addio doloroso

Vent’anni di televisione e poi, la scomparsa improvvisa: l’ex annunciatrice di Mediaset ha cambiato totalmente vita.

Come dimenticare un volto noto come quello di Fiorella Pierobon. Eppure da un giorno all’altro è scomparsa dai riflettori, senza dare alcuna spiegazione. Ovviamente la sua uscita di scena non poteva passare di certo inosservata, motivo per cui ha avuto modo di raccontarsi in una lunga intervista al Corriere della Sera.

La sua carriera iniziò quando la ragazza non era nemmeno maggiorenne: “Credo di essere stata la prima persona in assoluto a fare le telepromozioni in Italia. Seduta nel pubblico del programma La Ciperita, condotto da Raffaele Pisu su Telealtomilanese, mi chiamano sul palco a fare la promozione della rivista Tuttouncinetto. Comincio così: ‘Su Tuttouncinetto in edicola questa settimana troverete…”. Da quel momento la ragazza si fece notare, tanto che nel 1981 sbarcò su Italia 1 insieme a Gabriella Golia.

L’anno successivo Mike Bongiorno la notò e decise di portarla con sé in programmi come Quiz Bis E Superflash. Successivamente iniziò una carriera di ben 20 anni come annunciatrice televisiva. Fiorella Pierobon è stata il volto di Canale 5 dal 1984 al 2003.

Da quel momento la sua presenza divenne familiare nelle case d’Italia, motivo per cui la sua scomparsa ha rotto il cuore di tutti. Cosa è successo a Fiorella Pierobon? Purtroppo se n’è andata così.

Fiorella Pierobon: dall’addio doloroso alla nuova vita

Circa trent’anni fa era uno dei volti più popolari di Mediaset, ma oggi ha deciso di cambiare la sua vita. Durante una lunga intervista al Corriere della Sera, ha avuto modo di ripercorrere i momenti salienti della sua carriera e quello in cui ha deciso di dare il suo addio ai riflettori. “Da quando Costanzo era diventato direttore di Canale 5 non c’era più spazio oltre gli annunci. Mi voleva Italia 1 ma ero considerata un volto di Canale 5. Mi voleva anche la Rai ma ero considerata un volto Mediaset. Ho preferito staccare la spina”.

Dopo questo stop decisivo, decise di dedicarsi alla pittura. Da una semplice passione, la donna divenne una vera e propria artista, inviata già nel 2011 a esporre le sue opere alla Biennale di Venezia. Ora infatti, possiede un suo atelier a Nizza, in Costa Azzurra, dove espone i suoi quadri.

L’idea di tornare in televisione non la tenta per niente: “Decine e decine di chiamate per fare l’ospite o la concorrente di un reality show, ho staccato il telefono”. Alla domanda su quanto vale un Pierobon oggi, l’artista risponde: “Dipende dalla grandezza. Un dipinto di un metro per uno può arrivare a cinquemila euro”.