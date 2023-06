Allarme rosso per Maria De Filippi, non c’è più niente da fare: dopo la tragedia succede anche questo

La conduttrice Maria De Filippi rischia di perdere uno dei suoi gioielli più cari: le ultime indiscrezioni su cosa sta succedendo.

Gli ultimi mesi si sono rivelati essere particolarmente complicati per Maria De Filippi dal punto di vista privato. La conduttrice si è infatti ritrovata a vivere un grande dolore a seguito della scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

Per quanto invece riguarda la sfera professionale, la conduttrice ha messo a segno tutta una serie di successi. Gli ascolti di Amici e di Uomini e Donne sono infatti in costante aumento e proprio per questo sono stati confermati anche in vista di settembre.

Nonostante queste buone notizie, per la conduttrice potrebbe arrivare una clamorosa batosta e con protagonista un vero e proprio gioiellino.

Maria De Filippi, vogliono portargliela via: un caso clamoroso

Tra i format della nota conduttrice che faranno il loro ritorno a settembre vi è senza dubbio anche Amici. Il noto talent, giunto ormai alla sua 23esima edizione, si prepara a regalare anche clamorosi colpi di scena. Con ogni probabilità ci sarà una piccola rivoluzione soprattutto per quanto riguarda la classe di insegnanti, sia di ballo che di canto.

In tal senso la conduttrice potrebbe perdere una delle sue insegnanti più amate ossia la cantante Arisa. Nel corso dell’ultima edizione andata in onda del talent, la conduttrice non si è mai risparmiata in complimenti per la nota artista ed ha anche più volte chiesto alla diretta interessata di esibirsi. Nonostante questo però rischia di doverla salutare ancora una volta ed a causa di un corteggiamento da parte della Rai e non solo.

Arisa, in arrivo grandi novità: l’indiscrezione

Secondo quanto riferisce DavideMaggio.it, in autunno la nota rete televisiva di Viale Mazzini manderà in onda una nuova edizione di The Voice Kids e il nome scelto per la conduzione sembrerebbe essere proprio quello di Arisa. Indiscrezione che se confermata permetterebbe alla cantante di fare ritorno in Rai dove per una stagione televisiva è stata una grande protagonista.

Questa però potrebbe non essere la sola alternativa a disposizione della cantante. Sempre secondo lo stesso portale, il nome di Arisa sarebbe finito sulla lista degli autori di un altro format particolarmente noto ossia Pechino Express, in onda su Sky. Voci non ancora confermate e questo anche perché la cantante di recente ha rivelato di voler parlare ancora con gli autori di Amici. Una situazione quindi in continua evoluzione e che in qualsiasi momento potrebbe regalare un colpo di scena.