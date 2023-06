Erano gli anni 80 ed era in forma e con il sorriso smagliante: oggi è amato da tutta la penisola | Ecco chi è

Sono passati quarant’anni da questa foto e l’uomo nel frattempo ha conquistato il panorama televisivo: avete capito di chi si tratta?

In questa foto corre l’anno 1983 e lo storico personaggio ha voluto ripercorrere in un post su Instagram i momenti salienti di quel periodo.

Non ha voluto parlare della sua carriera, a quello ci penseremo noi. Alla sua memoria risale il periodo storico che stava vivendo, dove il presidente della Repubblica italiana era Sandro Pertini, in Italia si ascoltava Billie Jean, Michael Jackson, Amico è di Dario Baldan Bembo & Caterina Caselli.

Nel frattempo però, lui lavorava per Radio Deejay, diventando da lì a poco la prima voce del canale radiofonico. Proprio grazie a questo, l’uomo sbarcò in televisione con DeeJay Television.

La sua casa è Mediaset, dove conduce da diversi anni giochi a quiz, varietà e show. Il suo successo e l’apprezzamento da parte del pubblico e dai colleghi stessi è indiscutibile. L’uomo infatti, viene considerato l’erede professionale dello storico Mike Bongiorno. Nella sua vita ha avuto una sola moglie e un figlio. Ad oggi è legato con una donna da molti anni e ha un solido legame con un amico, nonché collega, Rudy Zerbi.

In questa foto è in forma, solare e con un sorriso smagliante che ha conservato nel tempo. Ad oggi è considerato un bravo professionista, simpatico e autoironico. Negli anni ‘90 l’abbiamo visto alla conduzione del Festivalbar, Candid Camera e il Quizzone. Chi ha vissuto quegli anni avrà capito di chi si tratta, altri invece stanno ancora facendo fatica.

40 anni di successi

Il suo vero nome è Vittorio, ma il pubblico lo conosce come Gerry Scotti. La sua luce negli occhi l’ha conservata, ma nel frattempo l’uomo è riuscito a costruirsi un impero. Dopo una laurea in giurisprudenza, capì sin da subito che la sua vocazione era la radio, per poi passare alla televisione. Seppur siano trascorsi 40 anni, Gerry non perde mai quella umiltà e quella simpatia di un uomo che si è fatto da solo, ma non per questo si sente arrivato, o in qualche modo vuole far trasparire ai concorrenti dei suoi giochi a quiz un senso di superiorità.

Nel post pubblicato in queste ore, il conduttore ha condiviso le emozioni di quel periodo; e lo fa ringraziando il pubblico dell’affetto dimostrato in questi anni. Gerry ricorda in maniera lucida quel giorno: “Era sabato, segno zodiacale gemelli”, si legge nella prima foto.

Sotto al post, una dedica del conduttore: “Sono passati 40 anni da quel sabato sera. Sono cambiate le nostre vite ed anche un po’ il nostro mondo. Grazie a chi c’era allora e a chi c’è ancora, grazie a tutti voi per aver riempito 40 anni della mia vita”.