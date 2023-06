Carmen Consoli, tutta la penisola in lacrime per la sua scomparsa: purtroppo non sono riusciti a fare di più | Se n’è andata

Sono diverse le speranze, ma l’artista sembra essersi fermata: tutta Italia piange la terribile situazione.

Cantautrice, chitarrista e produttrice italiana: la carriera dell’artista siciliana iniziò negli anni ‘90, dove i suoi brani sono stati in grado di emozionare diverse fasce d’età. Carmen infatti, è tuttora una delle voci più importanti nella scena musicale italiana.

L’esordio arrivò nel 1995, quando pubblicò il suo primo album ‘Due parole’, che balzò subito all’orecchio della critica grazie alla sua voce incredibilmente lirica e potente. Quello però fu’ solo l’inizio di una carriera costellata di successi. A confermare la donna come una delle artisti più importanti è stato l’album ‘Confusa e Felice’ pubblicato nel 1997.

Da quel momento Carmen Consoli continuò il suo incredibile percorso, attirando l’attenzione non solo per le sue doti canore, ma anche per le tematiche sociali e politiche che ha sempre affrontato nei suoi testi.

Per anni ha partecipato ad eventi di calibro internazionale, fino a fondare una sua etichetta ispirata a Verga e alla mitologia, portando nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese. I premi non sono di certo mancati: Carmen Consoli è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco come miglior album dell’anno con ‘Elettra’. Da diversi anni però, la sua carriera iniziò a rallentare, fino allo stop. Tutta la penisola è in lacrime per la sua scomparsa, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Carmen Consoli e lo stop musicale

Carmen Consoli negli anni ‘90 è stata risucchiata dal vortice del successo, per poi nel 2000 rallentare la produzione dei suoi nuovi album. Le maggiori pause importanti le notiamo dal 2006, dove dopo l’uscita di ‘Eva contro Eva’, non pubblicò brani per ben 6 anni, per poi tornare alla ribalta nel 2009 con l’album ‘Electra’, dove riscontrò un successo incredibile. Poi di nuovo lo stop.

A distanza di 6 anni l’uno dall’altro, altri due album: ‘L’abitudine di tornare’ e ‘Volevo fare la rockstar’ nel 2021. Dobbiamo aspettare ancora qualche anno per risentire l’artista o dopo anni di rallentamenti ha deciso di fermarsi? Questo non lo sappiamo, ma quello che possiamo dire per certo è che per un periodo ha ‘abbandonato’ l’idea di produrre altri brani per dedicarsi all’ultima tournée teatrale che ha terminato.

L’italia intera piange per la sua scomparsa, ma per il momento non è possibile fare di più. Tuttavia, per i fan più sfegatati c’è una bella notizia: l’artista in questi giorni si sta esibendo in diversi palchi e nel mese di luglio sarà in giro per l’Italia con il suo nuovo Carmen Consoli tour 2023. Non sarà di certo eguagliabile all’uscita di un nuovo album, ma rivivere i pezzi storici degli ultimi anni può risultare un’accettabile seppur magra consolazione.