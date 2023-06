George Clooney, arriva come un tuono la gravissima confessione su Elisabetta Canalis: “Era ossessionata dal farlo ogni giorno”

Dopo anni dalla rottura tra l’attore e la showgirl, arriva la rivelazione shock: si sono lasciati per questo motivo.

Come dimenticare la favola d’amore hollywoodiana tra l’attore americano e la bella showgirl italiana. La loro storia è conclusa da oltre 10 anni, ma la favola d’amore tra Elisabetta Canalis e George Clooney rimane una delle più amate nel mondo dello spettacolo e del cinema.

Lei è una ragazza acqua e sapone, lui uno degli attori più amati di Hollywood. Le prime notizie sul loro flirt risalgono al 2009, quando il settimanale Chi pubblica in copertina una foto che ritrae George Clooney insieme a Elisabetta Canalis. Da quel momento la coppia prende ufficialmente la nomina dei “Cloonalis” e le più grandi testate giornalistiche non fanno altro che parlare della loro storia d’amore, successivamente ufficializzata.

La loro scintilla pare essere scoccata dopo un semplice giro di presentazioni durante una cena di gala di Manuele Malenotti, patron del marchio Belstaff, a cui entrambi erano stati invitati. I primi scatti risalgono a luglio 2009, ma la coppia si è confessata solamente a settembre di quell’anno.

La rottura

Nel 2020 la coppia, durante gli eventi appare sempre più distante, lasciando intendere che l’armonia tra i due stava andando a scemare. Quella non fu solamente un’impressione; nel 2011 infatti, dopo soli due anni, arrivò la terribile notizia che spezzò il cuore a milioni di fan, l’annuncio della loro ufficiale separazione. La coppia non lasciò alcun tipo di dichiarazione in merito, ma a distanza di anni, arrivò la gravissima confessione.

La confessione su Elisabetta Canalis: “Era ossessionata”

Il tempo passa, e nel frattempo George Clooney si è risposato nel 2014 con l’avvocata Amal Alamuddin, con cui ha dato alla luce i gemelli Ella e Alexander nel 2014. Anche Elisabetta si è rifatta una vita, sposando il chirurgo italo-americano Brian Perri, con cui vive negli Stati Uniti insieme alla figlia Skyler Eva.

La coppia, come accennato in precedenza, non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla causa della loro rottura, ma a pensarci è stato un amico della coppia, molto vicino all’attore. L’uomo ha tirato in ballo una sorta di “incompatibilità di carattere”, che avrebbe portato alla fine del rapporto. Tuttavia, sempre da quanto dichiarato dall’amico, ci sarebbero state altre motivazioni, dove la colpa è stata attribuita alla showgirl stessa. Nella stessa intervista racconta: “Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”.

La coppia non si è mai espressa al riguardo, ma in un’occasione la showgirl ha affermato: “È stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia”. Per quanto riguarda Clooney invece, ha rivelato: “Elisabetta non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.