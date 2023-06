Gabriella Golia, dagli annunci in tv alla stremata lotta contro il grave tumore: ecco oggi com’è ridotta

L’ex annunciatrice Mediaset, lotta per una condizione che ad oggi riguarda milioni di persone: la battaglia contro il cancro.

Gabriella Golia oramai da qualche anno è tornata alla memoria del pubblico che l’ha conosciuta dietro il piccolo schermo nelle vesti di annunciatrice.

L’abbiamo vista intervistata in diversi programmi come Oggi è un altro giorno e Verissimo, dove la donna ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, ma anche quello in cui, dopo 20 anni ha deciso che il mondo dello spettacolo non faceva più per lei.

Il periodo delle ‘Signorine buonasera’, insieme alle colleghe Emanuela Folliero e Fiorella Pierobon, è ormai concluso. La scelta di Gabriella è stata categorica, quando nel 2002, decise di svolgere il ruolo di mamma.

In questi mesi, dove l’abbiamo vista protagonista in alcune interviste nei salotti televisivi, sono emerse alcune voci sul suo conto. In molti hanno notato un rigonfiamento nel viso, che per qualche ragione hanno ricondotto ad un possibile tumore.

Per fortuna la donna non è stata colpita personalmente da nessuna malattia, ma da diversi anni lotta questa battaglia che cominciò per l’amore verso il marito Marco Allosio, chirurgo specializzato nel ramo toracico.

Gabriella Golia e la lotta contro il tumore

“La sua battaglia contro il tumore è cominciata per amore del marito, ancora prima che fosse nominato presidente di LILT. – riporta legatumore.it – Accanto a lui si è messa a disposizione dell’Associazione con il suo amato volto televisivo e con gli amici del mondo dello spettacolo per sostenere gli eventi di raccolta fondi. Ancora oggi puoi incontrarla in piazza ai banchetti di sensibilizzazione o in ufficio a confezionare bomboniere solidali”.

Nell’intervista Gabriella spiega quanto questa tematica sia davvero importante per lei. La donna infatti, è da sempre in prima linea per l’associazione LILT, la Lega italiana per la lotta contro i Tumori. Il marito è il presidente, mentre Gabriella frequenta gli uffici, dà una mano con gli ordini dei Regali Solidali e collabora attivamente agli eventi di raccolta fondi.

Non si tratta dunque di una malattia che la riguarda personalmente, ma visto la professione del marito legata alla medicina, l’intera famiglia ha preso a cuore questa causa. “Ogni anno, in particolare nel mese di ottobre, LILT diffonde l’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno attraverso tantissime modalità: diagnosi precoce, corretto stile di vita e maggiore consapevolezza su come ci alimentiamo. Vedere le percentuali di guarigione che crescono mi trasmette fiducia nel futuro. Mettere ko la malattia è possibile!”