Michelle Hunziker, non ha più potuto nascondere la verità sul divorzio da Tomaso: “Le mie figlie hanno subito questo”

La showgirl, a distanza di un anno, rivela un dettaglio sulla sua separazione con l’imprenditore di moda Tomaso Trussardi.

La loro relazione è finita ormai da tempo, ma da quando è successo i due non hanno mai interrotto i rapporti per il bene delle loro figlie. Tuttavia, il loro divorzio è sempre stato molto discusso, soprattutto perché non si è mai capita la reale causa.

Michelle Hunziker d’altrocanto, non si è mai sottratta alle interviste; ai microfoni di F infatti spiega la questione utilizzando una metafora: “Serve elasticità emotiva per accettarlo e adattarsi, anche per il proprio bene. Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro. Capita di perdersi”.

Non sembra esserci rancore tra i due, facendo pensare che la rottura sia avvenuta in maniera armoniosa. Tuttavia, durante una recente intervista, Michelle rivela alcuni dettagli sulla loro separazione e il ruolo che hanno avuto le figlie Sole e Celeste.

La verità sul divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

“Conta come ti separi”, ha affermato Michelle, raccontando il percorso della separazione con Trussardi e l’impatto che ha avuto questa decisione sull’armonia delle proprie figlie. Proprio in questa occasione ammette che seppur il padre sia molto presente e la donna faccia di tutto per mantenere un’armonia generale, alcune situazioni sono state inevitabili.

“Dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso. Come so che non si smette mai di sperare, fino all’ultimo giorno della nostra vita, che mamma e papà tornino insieme. Tanto che, se fosse ancora in vita mio papà, nonostante sappia benissimo che mia mamma ha fatto strabene a lasciarlo perché era alcolizzato, sognerei ancora che se lo riprendesse. Ma conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe”.

Oltre a questo, durante l’intervista viene chiesto a Michelle il motivo per cui secondo lei emergono sempre notizie di un ipotetico riavvicinamento tra i due ex: “Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono ‘ritorno di fiamma’. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. – precisa la showgirl – Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre”.