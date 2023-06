Lorella Cuccarini, gravissimo incidente sul palco: la corsa in ospedale | L’amnesia pesantissima

La terribile amnesia in diretta costrinse la ballerina ad un trasporto d’urgenza in ospedale: ecco cos’è successo.

La sua carriera iniziò nei lontani anni ‘80, quando Pippo Baudo la notò e la fece esordire in televisione. Si tratta di un percorso costellato di successi, che ad oggi ha portato la donna ad essere amata sia dal pubblico che dalla critica. Da tre edizioni consecutive abbiamo l’onore di vedere Lorella Cuccarini in vesti di insegnante della scuola di Amici. La sua bravura, nonché la sua dolcezza, hanno fatto sì che conquistasse subito sia gli allievi che il pubblico stesso. La donna iniziò ad insegnare come ballerina, per poi passare alla cattedra del canto.

Tuttavia, le indiscrezioni che stanno girando in questi giorni, sembrano essere tutt’altro che positive nei suoi confronti, o meglio, per quanto riguarda la sua permanenza nel talent show.

Nonostante l’enorme talento che ha dimostrato anche quest’anno nel formare i suoi allievi, la sua presenza sembra essere a rischio. Il giornalista Amedeo Venza ha dichiarato che “In queste ore si sta decidendo il futuro della Cuccarini, contesa anche in Rai con offerte allettanti”.

Effettivamente il successo della donna è indiscutibile; basti pensare che oltre ad essere una cantante e una ballerina professionista, Lorella è anche una fantastica conduttrice televisiva. La sua consacrazione arrivò nel 2019, quando prese il timone de La vita in diretta, assieme all’allora conduttore Alberto Matano. Proprio in questo programma, la Cuccarini raccontò un evento terribile che poteva costargli il prosieguo della sua carriera.

Il gravissimo incidente di Lorella Cuccarini

Durante un’intervista nel programma di Rai 1, la donna ripercorre i momenti più belli della sua carriera, ma assieme a questi, emerge un episodio spiacevole che l’ha vista protagonista con tanto di corsa d’urgenza in ospedale.

“Stavo facendo una presa aerea” – racconta Lorella Cuccarini riferendosi ad una tecnica di danza – “Un ballerino mi doveva lasciare e l’altro doveva prendermi, solo che colui che doveva prendermi mi ha lasciato e io ho fatto un tonfo a testa in giù“. Una brutta caduta che Lorella ricorda a mala pena: “In realtà non mi ricordo, non ricordavo cosa avevo fatto“.

Come spiegato da lei stessa, l’impatto è stato talmente violento che Lorella Cuccarini ha addirittura perso la memoria. Si è trattato infatti, di un’amnesia improvvisa che l’ha costretta ad un trasporto d’urgenza in ospedale, per sottoporsi alle indagini del caso. Per fortuna si è trattato solamente di una conseguenza alla brutta caduta. Questo episodio, seppur annebbiato, ad oggi rimane solamente un brutto ricordo per la ballerina.