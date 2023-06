Nadia Rinaldi, l’operazione è andata male: lo spettro dell’infezione mortale | La sua vita appesa a un filo

L’attrice racconta a tutta Italia la vicenda che ha messo a serio rischio la sua vita: l’intervento ha preso un risvolto negativo.

In molti sapranno che Nadia Rinaldi, famosa per le sue forme mozzafiato, fino a qualche anno fa si trovava in una condizione di obesità che l’ha portata a pesare 150 kg. Il suo peso tuttavia, non è mai stato legato ad un abuso di cibo, bensì ad un grave problema alla tiroide.

Durante una puntata di Oggi è un altro giorno, ricorda quei momenti in cui era solamente una ragazza: “Pensavano che essendo la più grossa fossi quella che mangiava di più”. In verità, la faccenda era ben diversa, ma il suo peso l’ha portata a vivere diversi episodi di bullismo.

La svolta tuttavia, non arrivò per una questione estetica, bensì ad una condizione di salute. Nadia ha infatti spiegato che nessuna dieta ha mai funzionato con lei, vista la sua condizione clinica. Un giorno però, tornando dal supermercato, con tanto di ascensore rotto, buste della spesa e passeggino, Katia rischia l’infarto.

“Il medico mi ha detto: ‘Questo è stato un avvertimento, dobbiamo prendere provvedimenti perché altrimenti non riuscirai a vedere crescere tuo figlio se continui così…’. Mi hanno accorciato un tratto intestinale, che è quello dell’assorbimento e ho perso 80 chili”. Tuttavia, non è stato questo il motivo per cui la vita di Katia è stata appesa ad un filo. Successivamente si sottopose ad un altro intervento, che purtroppo non andò bene come il primo.

L’infezione mortale di Nadia Rinaldi

Dopo il Bypass intestinale, Nadia rivela di essere passata da pesare 150 kg a 67. Si tratta di un dimagrimento importante, che ha portato la donna a sottoporsi ad un altro intervento, quello della riduzione del seno.

Sebbene questa operazione possa sembrare più semplice rispetto alla prima, l’attrice è andata incontro ad un forte rischio di setticemia. “Ho fatto un’addominoplastica in seguito ad un grosso dimagrimento. – racconta l’attrice a Storie Italiane – Avevo tanto seno e, dopo la perdita di peso, era rimasto svuotato, così è stato ridotto”.

Dopodiché lo spettro dell’infezione mortale: “…è stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto. Io, dallo specchio, vedevo addirittura le protesi. Si è riaperta la cicatrice, perdevo liquido e stavo andando in setticemia“. Un periodo duro per Nadia: “Sono stata un anno e mezzo senza seno, con l’ovatta, perché non si potevano mettere a causa dell’infezione in atto. Non voglio dire che sia stata negligenza, però la sofferenza è stata drammatica”. Per fortuna ad oggi si tratta solo del racconto di una brutta vicenda oramai superata.