Antonella Clerici, la scoperta del tumore: “melanoma maligno” | Tre mesi di vita

La donna racconta a cuore aperto un episodio davvero drammatico della sua vita: “Ho rivisto le mie priorità”.

Oggi parliamo di una delle conduttrici più apprezzate nel panorama televisivo italiano. Antonella Clerici la vediamo attualmente nel programma È sempre mezzogiorno, successore de La prova del cuoco.

La trasmissione è arrivata alla fine e anche quest’anno possiamo dire che è riuscita ad ottenere l’approvazione del pubblico. l’ultima puntata andrà in onda venerdì 9 giugno per dar spazio alla pausa estiva, che vedrà la ripresa a settembre.

Ad oggi la conduttrice è amatissima dal pubblico per i programmi che l’hanno vista protagonista delle tematiche culinarie; ma non tutti sanno che in realtà, il suo vero esordio arrivò con conduzioni sportive come La domenica sportiva e Dribbling.

In ogni ambito abbiamo visto la sua determinazione, che non solo la caratterizza nella sua vita lavorativa, ma anche in quella privata. A seguito di uno spiacevole evento infatti, è stata costretta a prendersi una pausa dal suo lavoro per stare a fianco alla propria famiglia.

Antonella Clerici e il melanoma maligno

Non tutti sanno che dietro alla dolcezza e alla forza della conduttrice, si nasconde un periodo buio della sua vita, dove è stata costretta a fare i conti con una realtà fino a quel momento sconosciuta, o meglio, distante. “Mia madre, nel 1995, se n’è andata in soli tre mesi per colpa di un melanoma maligno”. Questo è il racconto di Antonella durante un’intervista a Di Più Tv, dove parla della scoperta del tumore di sua madre. Alla donna infatti, sono stati dati solamente tre mesi di vita, prima della sua scomparsa a 55 anni. Il grande dolore della perdita, è ritornato alla memoria a causa della morte di un grandissimo amico: Fabrizio Frizzi.

“Siamo stati grandi amici. Fabrizio ha cominciato a sentire qualche problema ad ottobre e a marzo è scomparso. Tutto velocissimo”, racconta Antonella Clerici al Corriere della Sera. “La sua morte mi ha insegnato che la prevenzione è fondamentale. Noi, presi dal nostro lavoro quotidiano in tv, non diamo peso a certi malesseri del corpo. Andiamo avanti, rimandiamo i controlli, minimizziamo. E invece (…) mai sottovalutare un disagio del corpo.

Antonella Clerici fa parte del trio dei testimoni Airc, la fondazione sulla ricerca del cancro di cui lo stesso Fabrizio faceva parte. “Io e Carlo Conti, dopo la morte di Frizzi, abbiamo rivisto le nostre priorità della vita. Bisogna rallentare i ritmi, pensare a stare bene, alla salute e a trascorrere del tempo con chi amiamo”. Infine conclude: “…davanti alla malattia siamo tutti uguali. La salute è la cosa più importante che abbiamo. Aiutiamo la ricerca, sempre”.