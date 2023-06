Gerry Scotti, il ricovero lampo per la grave complicazione: dritto nell’area intensiva | Ecco oggi come sta

Il conduttore televisivo ha dovuto affrontare 13 giorni di ricovero, dove ha vissuto attimi davvero drammatici.

Gerry Scotti è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. La sua carriera è sempre stata sotto la luce dei riflettori, a differenza della sua vita privata, che l’uomo ha sempre custodito con cura. Di lui sappiamo che nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso, la donna con cui ha dato alla luce il suo unico figlio Edoardo nel 1992. Dal 2011 è legato a l’architetto Gabriella Pierino. Nel 2020 e nel 2023 è diventato anche nonno.

Della sua infanzia sappiamo che è figlio di Mario, un ex operaio delle rotative del Corriere della Sera, mentre la madre era casalinga. Una famiglia umile che si trasferì a Milano, dove Gerry prese la laurea in Giurisprudenza, per poi seguire il suo sogno: lavorare in radio.

Dal 1983 sbarca in televisione e da quel momento non si è più fermato. Un evento però, segnò la sua vita: la morte dei suoi genitori. “Mia mamma e mio papà sono morti entrambi in un giorno (in anni diversi), senza un’avvisaglia, senza una malattia, senza dare il tempo di preoccuparsi o di capire cosa fare. – Raccontò nello studio di Silvia Toffanin – Mia madre aveva 67 anni, era molto giovane. Mio padre se n’è andato quattro anni più tardi”.

Sempre in quel salotto, Gerry si lascia andare ad una riflessione: “Li ho salutati tutti e due la sera prima e il giorno dopo non c’erano più. Lì scopri che tu sei una pallina del pallottoliere: non provate a fare i calcoli con la vita, perché all’improvviso arriva qualcuno, scuote il pallottoliere e voi non siete più nessuno”. Poi arrivò il giorno in cui anche Gerry dovette fare i conti con una malattia, che ha messo a serio rischio la vita dell’uomo.

Il ricovero di Gerry Scotti

“Tutti sperano di non prenderlo – ha confessato Gerry Scotti a Deejay chiama Italia – Quando poi lo prendi, speri che sia un di quelle forme per cui te la cavi con una Tachipirina. Ma quando ti accorgi che il sistema casalingo non basta, allora devi andare da quelli che hanno la pratica. E la pratica se la sono fatta questi ragazzi in questi mesi. Non ti devi spaventare”. Così descrive la sensazione di quel periodo che ha segnato la sua vita. Nel 2020 infatti, il conduttore si ammalò di Covid, proprio nel periodo in cui la malattia era feroce e gli strumenti ancora poco maturi.

Non si è mai perso di corda, ma la sua condizione, tuttavia, stava peggiorando.“Ero in un’anticamera della terapia intensiva. Non ero né nella stanza normale né nella terapia intensiva vera e propria, sono stato lì 36 ore e mi sono bastate”. Gerry infatti, ha dovuto indossare anche il casco per la respirazione.

Come sta oggi Gerry Scotti

Gerry nella sua intervista, spiega gli ultimi giorni di ricovero: “Gli ultimi tre li hanno definiti di ‘svezzamento’, nel senso che uno poi deve imparare a tornare a camminare, a mangiare, a muoversi…la vita normale insomma”. Una quotidianità che per fortuna l’uomo è riuscito a ritrovare, ma guardandosi indietro, non dimenticherà mai il periodo che ha dovuto affrontare.