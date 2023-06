Daniel Nilsson, da bonus di avanti un altro al grave incidente: ecco com’è ridotto | Non cammina più da solo

Brutto incidente per il modello Daniel Nilsson, noto ex Bonus di Avanti un Altro: non riesce a camminare da loro.

Il pubblico italiano e soprattutto gli affezionati telespettatori di casa Mediaset conoscono molto bene Daniel Nilsson. Il noto modello svedese è stato infatti per più di 10 anni un protagonista del format Avanti un Altro nel ruolo di Bonus.

La sua presenza in studio è una gran occasione per la concorrente di turno che al momento di scegliere il “pidigozzo” con il premio in denaro vede la sua somma raddoppiare. Un ruolo quindi importante che però di recente ha cambiato del tutto volto con Daniel che ha salutato il programma.

Un clamoroso addio che ha spiazzato tutti e che ha spinto il pubblico a seguire il modello sui social e solo così ha scoperto di un grave incidente per il modello.

Avanti un Altro, l’addio di Daniel Nilsson: caso clamoroso

Nel corso dei primi appuntamenti con Avanti un altro andati in onda a gennaio, il pubblico ha visto Daniel in studio nel ruolo di Bonus. Con il passare delle settimane è poi arrivato il colpo di scena in quanto senza preavviso al suo posto ha fatto il suo ingresso in studio un sostituto ossia Andrea De Paoli. Il modello ha poi occupato il ruolo di Bonus fino alla fine di questa edizione del format.

L’assenza del modello ha scatenato il gossip ed è stato poi lo Iettatore a fare una piccola precisazione. L’addio del modello non è legato ad alcun licenziamento ma è arrivato a causa di alcuni problemi privati del diretto interessato. Non sappiamo se questo motivo è legato ad un incidente di cui Daniel si è ritrovato ad essere vittima e che lo ha costretto ad una drastica decisione.

Daniel Nilsson, l’incidente e come sta oggi: i dettagli

Il noto modello è particolarmente attivo sui social ed è solito condividere con i suoi fan anche alcuni video e foto delle sue avventure in montagna. Proprio questa passione però lo ha costretto a fare i conti con un incidente nel corso di una passeggiata. Come rivelato dal diretto interessato, dopo questa caduta si è visto costretto a fare lunghe sedute di fisioterapia ma anche a muoversi con le stampelle.

Nilsson ha sottolineato di non riuscire a camminare da solo e di essersi visto costretto quindi a trovare una soluzione funzionale. I fan dal canto loro hanno augurato a Daniel di guarire presto e magari di fare ritorno il prima possibile in Italia.