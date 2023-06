Antonella Elia, l’incredibile ammissione su Mike Buongiorno: “Mi chiamava e…” | Glielo faceva ogni giorno

Incredibile ammissione di Antonella Elia con protagonista il conduttore Mike Buongiorno: cosa si dicevano in privato.

Antonella Elia è nota oggi al grande pubblico grazie soprattutto alla sua esperienza al Grande Fratello Vip, prima come concorrente e poi come opinionista di Alfonso Signorini. La carriera della nota showgirl è però molto lunga e soprattutto negli anni la Elia si è messa in gioco anche in ambiti diversi.

Una figura senza dubbio molto importante per la sua carriera si è rivelata essere quella del conduttore Mike Buongiorno. Questi ha dato alla nota showgirl una grande possibilità in televisione e di recente su quella storia è emerso un retroscena clamoroso raccontato proprio dalla diretta interessata.

Antonella Elia, la sua carriera e il ruolo di Mike Buongiorno: il retroscena

La Elia ha fatto il suo esordio in tv prima in alcuni spot pubblicitari e poi come valletta di Corrado per La Corrida. Il vero successo è però arrivato a metà degli anni novanta, prima nel cast di Non è la Rai e poi grazie alla sua fiorente collaborazione con Mike Buongiorno. I due hanno lavorato insieme prima alla conduzione di un doppio appuntamento con il Festival Italiano e poi durante La Ruota della Fortuna.

Questa si è in realtà rivelata essere una svolta per la Elia che per diversi anni è stata un volto di casa Mediaset. Su questa collaborazione adesso viene però fuori un retroscena inaspettato in quanto la showgirl ha rivelato di alcune chiamate che Mike era solito farle per convincerla ma vediamo nel dettaglio quanto raccontato.

Mike Buongiorno, il retroscena della Elia: tutto pur di averla

La nota showgirl si è raccontata nel corso di una nuova intervista al Corriere ed ha affrontato diversi temi importanti per lei sia dal punto di vista privato che professionale. La Elia ha parlato del rapporto complicato con il padre, del matrimonio saltato con il fidanzato Pietro Delle Piane. Inoltre ha affrontato anche la sua vita dal punto di vista professionale ed ha raccontato alcuni dettagli sconosciuti a tutti.

In particolare si è soffermata sulla decisione di prendere parte a La Ruota della Fortuna ed in merito ha rivelato: “Mi sembrava di tornare indietro. Poi però Mike mi chiamava tutti i giorni e cercava di convincermi. Alla fine ho ceduto“. La Elia quindi non voleva prendere parte al programma e solo le innumerevoli chiamate private del conduttore le hanno fatto cambiare del tutto idea.