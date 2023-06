Pier Silvio Berlusconi, l’ultima decisione scatena una bufera: “Vergogna, raccomandato!” | È caos tra il pubblico

L’ultima decisione di Pier Silvio Berlusconi ha scatenato una clamorosa polemica tra il pubblico: volano gravi accuse.

Grandi novità sono previste non solo in casa della rete televisiva Rai ma anche in Mediaset. Secondo alcune clamorose indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe essersi deciso ad apportare qualche significativo cambiamento sia ai format che alla programmazione stessa.

In linea generale, i vertici della rete sembrano decisi a ridurre la quota trash sia nella fascia pomeridiana che in quella serale. Allo stesso tempo l’obiettivo è quello di spostare il focus su temi di un certo peso dal punto di vista sociale, politico e culturale.

A tal proposito, Berlusconi sembra deciso ad aggiungere un volto alla prima serata di Rete 4 ma questa indiscrezione ha già scatenato la furia del pubblico e vediamo il motivo.

Pier Silvio Berlusconi, grandi novità in arrivo: un nuovo volto in prima serata

Il Fatto Quotidiano ha fatto il punto sulle novità che la Mediaset sembrerebbe essere decisa a mettere in campo in vista della prossima stagione televisiva. La rete ha prima messo al sicuro alcuni dei suoi volti più amati come quello di Nicola Porro che sembrava essere finito nel mirino della Rai come sostituto di Fazio. Allo stesso tempo Berlusconi sembra però deciso ad inserire anche alcune novità.

Tra queste sembrerebbe esserci un nuovo appuntamento con l’attualità in un talk da mandare in onda in prima serata su Rete 4. Non è dato ancora sapere il titolo del format e nemmeno in quale giorno della settimana dovrebbe andare in onda ma sembrerebbe esserci già il nome del conduttore. Nel dettaglio stiamo parlando del giornalista Andrea Giambruno ma proprio questo profilo sembra non piacere al pubblico.

Andrea Giambruno, occasione in prima serata: esplode la furia del pubblico

In passato Giambruno si è occupato dell’appuntamento con Studio Aperto nella fascia delle 12.30 mentre da qualche mese è il volto del TG4. Per lui adesso potrebbe quindi essere in arrivo una ulteriore promozione e questa volta in prima serata. Una buona notizia per lui che però dal pubblico non è stata accolta nel migliore dei modi. Sui social sono arrivati tanti messaggi in tal senso: “Vergognoso, un raccomandato“, “Raccomandazioni così palesi“, Meritocrazia senza ombra di dubbio (ironia, ndr).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

Il pubblico sembrerebbe quindi non aver preso bene la notizia e questo per un motivo ben preciso. Giambruno è infatti il compagno Giorgia Meloni e secondo i telespettatori potrebbe esserci proprio lei dietro questa decisione. Da sottolineare però che Giambruno occupa la professione di giornalista ed è un professionista stimato già da diversi anni e prima dell’incontro con la premier.