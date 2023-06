Re Carlo, il retroscena sul rapporto con William: urla e lacrime a palazzo | Un passato difficile

Viene fuori un retroscena oscuro sul rapporto tra Re Carlo ed il principe William: episodio shock tra le mura del Palazzo.

Lo scorso settembre 2022 è arrivata la notizia della morte della Regina Elisabetta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Una scomparsa che ha cambiato le sorti della monarchia con Re Carlo che ha subito preso il suo posto con tanto di incoronazione lo scorso 6 maggio.

Un evento in grande stile che ha visto protagonisti non solo Carlo e Camilla ma anche gli altri membri illustri della famiglia. In particolare, ospiti d’onore i principi del Galles e nel dettaglio William, Kate ed i loro tre figli George, Charlotte e Louis.

In particolare William, in qualità di primogenito ed ormai erede al trono, ha anche tenuto un discorso per suo padre. Un messaggio di grande affetto ma le cose tra i due in passato non sono state sempre così rosee.

Re Carlo, il rapporto con William: inizio complicato

William e Carlo oggi sono particolarmente uniti e forse anche a causa del braccio di ferro in corso invece con Harry. In ogni caso, il rapporto che vediamo tra padre e figlio si è fatto più solido nel corso degli ultimi anni ma all’inizio tra i due ci sono stati non pochi problemi. Lo ha raccontato anche una nota biografa ossia Katie Nicholl, esperta della famiglia reale.

Nel dettaglio ha raccontato di alcuni episodi andati in scena a palazzo e soprattutto delle parole che William a 14 anni era solito rivolgere al padre: “Ti odio, papà. Ti odio così tanto. Perché fai sempre piangere mamma?“. Un rapporto quindi reso complicato dai problemi matrimoniali dei due genitori. Con il tempo però Carlo e William si sono riavvicinati e per un motivo ben preciso.

William, il legame con papà Carlo: un obiettivo comune

Come abbiamo detto, dopo i problemi iniziali, tra i due è tornato il sereno e soprattutto si sono avvicinati sempre di più. Tutto questo è stato reso possibile da un dettaglio non da poco ossia un obiettivo comune. Come riferito da Jennie Bond, ex corrispondente reale per la BBC, padre e figlio hanno entrambi a cuore la questione ambientale.

Come riportato dalla giornalista, Carlo si sarebbe detto orgoglioso del lavoro di suo figlio William che sulle sue orme ha lavorato tanto per la tutela ambientale. Dal canto suo il principe sembrerebbe apprezzare le innumerevoli iniziative promosse dal genitore nel corso degli ultimi 20 anni.