Mara Venier, il triste comunicato in queste ore: se n’è andata | L’intero paese in lacrime

La regina indiscussa del salotto di Domenica In, lancia una battuta che ghiaccia il pubblico: quali saranno le sorti della conduttrice in Rai?

Il successo della zia Mara è indiscutibile. A parlare non sono i gusti personali, bensì il successo che la donna ha riscontrato dagli esordi di quel programma, che da lì a poco sarebbe diventato la sua casa nella tv di Stato.

Nel 1993 infatti, l’allora direttore di Rai 1 Carlo Fuscagni, la scelse per affiancare Luca Giurato nell’edizione 1993-1994 di Domenica In. Con il senno di poi, possiamo dire che non poteva fare scelta più azzeccata, visto che il successo ottenuto, misurato da un aumento di ascolti, la fece diventare la conduttrice di punta per ben tre stagioni.

Da quel momento in poi, la Venier condusse diversi programmi, tra cui il Dopofestival di Sanremo nel 1994 affiancata a Pippo Baudo. Dal 2018 tuttavia, la Zia Mara torna alla carica nel programma, dove ancora adesso rimane una delle conduttrici più amate dal pubblico.

Tuttavia, in questo periodo dove la Rai sta vivendo attimi di forte cambiamento a causa del Governo e dal ritiro di Carlo Fuortes, nessuno sembra indenne da un’imminente minaccia di lasciare la tv di Stato. Mara Venier infatti, durante l’ultima puntata di Domenica In, ha lanciato un triste comunicato sotto forma di battuta, che ha gelato gli ospiti e il pubblico.

Mara Venier s’è n’è andata? Le parole della conduttrice

La donna oggi ha 72 anni, ma la sua grinta non sembra di certo esaurita. Durante l’ultima diretta di Domenica In infatti, lancia una provocazione davvero pungente a casa Rai. Dagli anni ‘90, ha condotto ben 14 edizioni e non sembra intenzionata a fare le valige; ma parlando con Teo Teocoli, suo primo ospite, la donna lancia una battuta pungente diretta alla nuova dirigenza della Rai, nonché al nuovo Governo.

L’eleganza della donna ha reso il suo comunicato abbastanza sottile, ma i più attenti avranno di certo notato che nelle parole della zia Mara, si nasconde qualcosa di più. In questa occasione Teocoli ha scherzato su quante altre volte potrebbe essere ospite di Domenica In il prossimo anno, “almeno 20” ha dichiarato, aggiungendo: “Aspettiamo la prossima stagione per decidere, e tu ci sarai!”.

Mara Venier risponde con voce non proprio entusiasta: “Eh no, questo non lo so”. A questo punto Teo replica “Eh ma te lo dico io: certo che ci sarai!”. Per concludere il discorso, Mara risponde: “Vedremo, se ci sono ti inviterò”. La dichiarazione di Mara non è passata di certo inosservata, lasciando nel pubblico il dubbio sulla questione.