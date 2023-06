Filippo Bisciglia, la confessione sul rapporto con Pamela: “Avrei sempre voluto ma…” | Una grande mancanza

Il conduttore Filippo Bisciglia si è lasciato andare ad una clamorosa confessione in diretta sulla compagna Pamela Camassa.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi ha acceso i riflettori su di una bellissima storia d’amore che va avanti da ormai diversi anni. I protagonisti di questa storia sono la showgirl Pamela Camassa e l’ex gieffino e conduttore Filippo Bisciglia.

I due stanno insieme da circa 15 anni ed in tutto questo tempo si sono fatte diverse e tante promesse di amore. Nel loro rapporto speciale però sembra mancare qualcosa e lo si evince anche da alcune recenti dichiarazioni del noto conduttore.

Nel corso infatti di una sua intervista, Bisciglia ha parlato di una presenza molto importante della sua vita e di cui sente la mancanza: una storia che vede coinvolta anche Pamela ma vediamo di cosa si tratta.

Filippo Bisciglia, la sua storia con Pamela: cosa manca davvero

La storia di Filippo e Pamela è senza dubbio carica di amore ed anche molto solida visti i tanti anni trascorsi insieme. I due infatti si sono conosciuti circa 15 anni fa ed a quanto pare sulle piste innevate di Cortina d’Ampezzo. Tra i due è stato amore a prima vista anche se entrambi erano già fidanzati e quindi si sono visti costretti a prendere più di una decisione difficile per il loro futuro.

Da quel momento in poi i due però non si sono mai lasciati e sui social si mostrano spesso insieme felici e sempre innamorati. Lo ha confermato anche il messaggio che Filippo ha inviato a Pamela durante l’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi. Nel breve messaggio però non ha fatto cenno ad un argomento di cui ha invece di recente parlato in tv e riguarda la sua voglia di diventare padre.

Filippo Bisciglia, le sue parole sulla paternità: cosa ha confessato

Bisciglia è stato di recente ospite della Toffanin durante il consueto appuntamento con Verissimo per parlare della prossima nuova edizione di Temptation Island. Il conduttore ne ha approfittato per parlare anche del suo rapporto con Pamela e della voglia di diventare padre: “Ho sempre desiderato questa cosa e il problema che mi sto ponendo è: non sono troppo grande adesso? Mi faccio tutti i conti…avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo...”.

In realtà anche la stessa Pamela in questi giorni in Honduras ha parlato della maternità e di ciò che in questi anni non è riuscita a realizzare. In ogni caso entrambi si sono giurati ancora una volta amore eterno e forse dopo la fine del reality si impegneranno anche per realizzare questo sogno.