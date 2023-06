Incubo per Anna Oxa, inseguita fin dentro l’hotel: “Ci hanno aspettati e…” | Panico nella notte

La cantante Anna Oxa è finita al centro di un vero e proprio incubo: i dettagli dell’inseguimento di notte in hotel.

Il nome di Anna Oxa è da mesi di nuovo al centro dell’attenzione ed in particolare sin dalla sua ultima apparizione televisiva al Festival di Sanremo. La nota artista è finita spesso nel mirino delle critiche ed anche al centro di numerose polemiche.

Tutto questo non ha ovviamente offuscato il successo della nota artista che anche adesso continua a fare il pieno di applausi sul palco e a teatro. Un ottimo risultato che la Oxa ha raggiunto anche in occasione del suo ultimo evento a Roma che però ha regalato anche un risvolto inaspettato.

Dopo il successo sul palco, la cantante si è infatti ritrovata suo malgrado protagonista di un episodio shock: un vero e proprio inseguimento fino al suo hotel.

Anna Oxa, l’evento a Roma e l’inseguimento: un vero incubo

Da diverse settimane ormai la Oxa è alle prese con un fitto calendario di eventi che la vedono in giro in tutta Italia. L’ultimo appuntamento in ordine di tempo quello a Roma che ha raccolto grande successo tra il pubblico che si è lasciato andare anche ad una standing ovation. Una serata quindi ricca di soddisfazioni per la cantante che però poco più tardi si è ritrovata a dover vivere un incubo.

Il profilo Instagram della stessa artista ha raccontato di alcuni attimi di grande confusione all’esterno del ristornate in cui sono soliti trascorrere le serate dopo gli eventi. In merito si legge: “Un gruppo di ragazzi che si professavano fans ci hanno inseguiti. Sono stati invitati dalla titolare ad allontanarsi e far cenare i clienti con tranquillità“. Una brutta storia che non è però finita qui.

Anna Oxa, il dramma all’esterno dell’hotel: tutti i dettagli

I collaboratori della cantante nel lungo post hanno anche aggiunto: “Hanno aspettato che uscissimo dal ristorante ed hanno continuato ad inseguirci fino all’Hotel“. Arrivati a questo punto nel racconto si legge di un fan che si è avvicinato al responsabile per chiedere un incontro con la Oxa e per fare una foto con lei. Ottenuto un secco rifiuto, il gruppo di fan però non è tornato a casa: “Stamattina quando sono uscita dall’Hotel per preparare l’auto, fuori c’era il gruppo di questi fenomeni“.

Attimi di panico per l’artista ed il suo staff ma a quanto pare questa non è stata la prima volta. Stando alle parole dei suoi collaboratori, in passato vi sono state diverse mancanze di rispetto che non saranno senza dubbio più tollerate.