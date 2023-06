Serena Bortone devastata, le hanno portato via la cosa più preziosa: una vera tragedia

Brutto colpo per la conduttrice Serena Bortone costretta a lasciar andare una cosa per lei molto importante: tutti i dettagli.

Serena Bortone è ormai un volto storico di casa Rai ma soprattutto di punta in quanto padrona di casa di un format di grande successo. In questi anni infatti ha visto crescere in modo esponenziale l’interesse del pubblico per il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno.

Un programma che ogni giorno permette alla rete televisiva di collezionare ascolti record. Un dettaglio non da poco che però adesso potrebbe non bastare sia agli autori che alla nota padrona di casa.

Per la Bortone infatti potrebbe essere in arrivo una clamorosa e bruciante esclusione dal pomeriggio di Rai 1 ma vediamo cosa sta succedendo.

Rai, grande rivoluzione in vista: fuori anche la Bortone

In casa della nota rete televisiva sono in corso grandi cambiamenti soprattutto per quanto riguarda il ruolo dei conduttori. Nelle scorse settimane è arrivato l’addio a Fabio Fazio a cui hanno fatto seguito le inaspettate dimissioni di Lucia Annunziata. Inoltre è prevista anche una ulteriore uscita di scena ossia quella di Massimo Gramellini che così facendo lascerebbe libero lo spazio della prima serata di sabato di Rai 3.

Una storia che non è però a quanto pare finita qui. Secondo quanto riferisce Dagospia, la rete potrebbe infatti cancellare del tutto Oggi è un altro giorno dal palinsesto televisivo. Una decisione che vede coinvolta anche la Bortone che però potrebbe non andare via dalla rete ma facciamo il punto della situazione nel dettaglio.

Serena Bortone, il punto sul suo futuro: cosa cambia

Secondo il noto portale, la Bortone non è ben vista dalla maggioranza di Centrodestra e la rete vorrebbe quindi togliere alla conduttrice il format ma soprattutto la fascia oraria con Roberta Capua in cima alla lista delle sostitute. Allo stesso tempo però la conduttrice è amatissima dal pubblico ed in questi anni è riuscita a fidelizzare un numero molto alto di spettatori affezionati.

Per questo motivo la conduttrice potrebbe perdere Oggi è un altro giorno ma essere ancora una dipendente Rai. La soluzione appare chiara in quanto la Bortone potrebbe cambiare fascia e quindi passare dal pomeriggio del primo canale alla prima serata di Rai 3 lasciata vuota proprio dal collega Gramellini. Un vero e proprio intreccio di storie e di trattative che con ogni probabilità dovranno essere approfondite nei prossimi giorni prima di prendere una decisione definitiva in vista di settembre.